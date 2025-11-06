VIDEO: सर ऐसे-ऐसे सवाल.. बाल सफेद हो गए मेरे, अमोल मजूमदार ने बताई जीत की इनसाइड स्टोरी

महिला वर्ल्ड क्रिकेट में देश का झंडा बुलंद करने वाली देश की स्टार बेटियों ने बीते बुधवार (05 नवंबर 2025) को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खास मुलाकात की. इस दौरान टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार भी उनके साथ मौजूद रहे. बातचीत के दौरान ही हरलीन देओल ने एक दिलचस्प सवाल किया. जिसे सुन वहां उपस्थित हर कोई मुस्कुराने पर मजबूर हो गया. पीएम मोदी से उनका सवाल था कि सर आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है? मैं आपके स्किन रूटीन के बारे में जानना चाहती हूं.

पीएम मोदी ने दिया जवाब

हरलीन देओल के इस सवाल को सुनकर पहले तो पीएम मोदी अपना हंसी को रोक नहीं पाए. मगर उसके कुछ देर बाद उन्होंने काफी सटीक तरीके से जवाब दिया. पीएम मोदी ने कहा कि मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान कभी नहीं गया. तभी हरलीन के बगल में बैठीं स्नेह राणा ने टोकते हुए कहा कि आपको करोड़ों देशवासी प्यार करते हैं. शायद इसका असर है.

#WATCH | Delhi: Cricketer and member of the Champion Indian Cricket team, Harleen Kaur Deol, asks Prime Minister Narendra Modi about his skin care routine.



Prime Minister Narendra Modi says, "I did not pay a lot of attention to this... I've been in government for 25 years now.… pic.twitter.com/deqCTZcCAE — ANI (@ANI) November 6, 2025

पीएम मोदी ने फिर हां में हां मिलाते हुए कहा, 'हां ये तो है ही जी. ये तो बहुत बड़ी ताकत होती है. समाज से इतना प्यार मिलता है. सरकार में भी 25 साल हो गए हैं. हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हुए लंबा अरसा हो गया है. जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो उसका एक प्रभाव तो होता ही है.'

अमोल मजूमदार का मजाकिया बयान हुआ वायरल

इस चर्चा के दौरान ही हेड कोच अमोल मजूमदार ने भी अपना विचार साझा किया. उन्होंने कहा, 'सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं. अलग अलग कैरेक्टर हैं. 2 साल हो गए इनके हेड कोच बने. बाल सफेद हो गए मेरे.' इसके बाद पीएम मोदी समेत वहां मौजूद सभी शख्स जोर जोर से हंसने लगे.

