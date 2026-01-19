विज्ञापन
खुद के पास पेट भरने के पैसे नहीं, लेकिन मदद को आगे आई गरीब महिला, दिल जीत लेगी ये कहानी

जेब खाली हो, जिंदगी भारी हो, फिर भी मदद का जज्बा जिंदा हो...ऐसे ही एक वायरल वीडियो में एक बेसहारा महिला की बातों ने सोशल मीडिया को इमोशनल कर दिया. आप भी देखें वीडियो.

राह चलती महिला से बाइक सवार ने मांगे 50 रुपये...'आंटी' ने किया ऐसा काम देख हो जाएंगे इमोशनल

Emotional social media video: वीडियो में एक बाइक सवार लड़का राह चलती एक महिला से फतेहपुर जाने का रास्ता पूछता है. महिला सादगी से जवाब देती है कि यहां से सीधा जाना है. तभी लड़का झिझकते हुए कहता है कि रास्ते में उनके 50 रुपये कहीं गिर गए हैं, क्या आपके पास होंगे. महिला बिना देर किए कहती हैं, हां दे सकते हैं. यहीं से ये वीडियो लोगों को इमोशनली बांध देता है.

पैसे देने लगी आंटी, मगर लड़के ने रोक लिया (viral humanity video)

जैसे ही महिला पैसे निकालने लगती हैं, लड़का मुस्कराकर कहता है, 'रहने दीजिए आंटी, आपने दिल जीत लिया हमारा.' यह सुनकर महिला जो जवाब देती हैं, वही इस वीडियो की जान बन जाता है. वह कहती हैं, 'बेटा भले हम भी बेसहारा क्यों ना हों, पर मदद तो कर सकते हैं. हमारे पति नहीं रहे, चार छोटे बच्चे हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसी की एक रुपये की मदद करेंगे तो भगवान हमें सौ रुपये की मदद करेगा.' गरीब महिला की इंसानियत वाला वीडियो देखते ही लोग भावुक हो गए.

आंटी की सोच ने बदला पूरा सीन (Kindness viral video)

महिला की बात सुनकर लड़का उनके हाथ में 100 रुपये थमा देता है और धन्यवाद कहता है. वीडियो के अंत में दोनों की आंखों में इज्जत और अपनापन साफ दिखता है. इस क्लिप को X पर @SURAJ_624 अकाउंट से शेयर किया गया है. 1 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 14.7 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जब सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें ज्यादा दिखती हैं, तब ऐसे वीडियो इंसानियत पर भरोसा लौटाते हैं. यह वीडियो बताता है कि हालात चाहे जैसे हों, दिल बड़ा हो तो मदद रुकती नहीं.

