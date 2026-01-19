मेरी ही किस्मत से तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित

Wife Bhagya Lakshmi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पत्नी का असली अर्थ और पति की किस्मत से उसका गहरा रिश्ता समझा रही है. वीडियो पति रिकॉर्ड कर रहा होता है और महिला पूरे भरोसे के साथ कहती है कि पत्नी 'भाग्यलक्ष्मी' होती है. अगर जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो पत्नी की किस्मत की वजह से मिलता है.

किस्मत पहले से लिखी होती है, पत्नी बदलती नहीं (Destiny Is Written Before Marriage)

महिला कहती है कि जिस दिन पति पैदा हुआ और जिस दिन वह खुद पैदा हुई, उसी दिन दोनों की किस्मत जुड़ गई थी. पत्नी आकर पति की किस्मत नहीं लिखवाती, बल्कि जो लिखा होता है वही लेकर आती है. सुख हो या दुख, वो पत्नी की किस्मत का हिस्सा होता है, इसलिए पत्नी को 'गृहलक्ष्मी' कहा जाता है. महिला कहती है कि ये बातें न मजाक हैं और न ही वीडियो के लिए कही जा रही हैं, बल्कि सच हैं.

X पर वायरल, हजारों लोग कर रहे हैं तारीफ (husband wife destiny video)

यह वीडियो X पर @Geetashloks अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, यदि पत्नी 'भाग्यलक्ष्मी' हैं तो पति को 'नारायण' मानिए. 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 23.2 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई बताया, तो कई ने इसे आंखें खोल देने वाला मैसेज कहा.

