विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरी ही किस्मत से तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित

बीवी किस्मत होती है…एक वायरल वीडियो में महिला ने पति को जिस सुकून और यकीन से पत्नी का मतलब समझाया, उसने सोशल मीडिया पर बहस नहीं बल्कि एक अलग ही सोच पैदा कर दी.

Read Time: 2 mins
Share
मेरी ही किस्मत से तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित
पत्नी भाग्यलक्ष्मी होती है…किस्मत लेकर आती है, महिला के इस वीडियो ने बदल दी सोच

Wife Bhagya Lakshmi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पत्नी का असली अर्थ और पति की किस्मत से उसका गहरा रिश्ता समझा रही है. वीडियो पति रिकॉर्ड कर रहा होता है और महिला पूरे भरोसे के साथ कहती है कि पत्नी 'भाग्यलक्ष्मी' होती है. अगर जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो पत्नी की किस्मत की वजह से मिलता है.

किस्मत पहले से लिखी होती है, पत्नी बदलती नहीं (Destiny Is Written Before Marriage)

महिला कहती है कि जिस दिन पति पैदा हुआ और जिस दिन वह खुद पैदा हुई, उसी दिन दोनों की किस्मत जुड़ गई थी. पत्नी आकर पति की किस्मत नहीं लिखवाती, बल्कि जो लिखा होता है वही लेकर आती है. सुख हो या दुख, वो पत्नी की किस्मत का हिस्सा होता है, इसलिए पत्नी को 'गृहलक्ष्मी' कहा जाता है. महिला कहती है कि ये बातें न मजाक हैं और न ही वीडियो के लिए कही जा रही हैं, बल्कि सच हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

X पर वायरल, हजारों लोग कर रहे हैं तारीफ (husband wife destiny video)

यह वीडियो X पर @Geetashloks अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, यदि पत्नी 'भाग्यलक्ष्मी' हैं तो पति को 'नारायण' मानिए. 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 23.2 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई बताया, तो कई ने इसे आंखें खोल देने वाला मैसेज कहा.

ये भी पढ़ें:-खुद के पास पेट भरने के पैसे नहीं, लेकिन मदद को आगे आई गरीब महिला, दिल जीत लेगी ये कहानी

ये भी पढ़ें:-जरा हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे की डिमांड, पापा की कर दी फील्डिंग सेट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wife Bhagya Lakshmi Viral Video, Husband Wife Destiny Video, Relationship Viral Video India, Wife As Bhagya Lakshmi Video, Husband Wife Destiny Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now