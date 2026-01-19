iPhone के नाम पर ठगी! सस्ते फोन का लालच पड़ा महंगा, लग गई 1 लाख रुपये की चपत

iPhone Online Fraud India: ऑनलाइन सस्ते सौदों की चाह कई बार भारी नुकसान में बदल जाती है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कम कीमत में आईफोन खरीदने का झांसा देकर ठगों ने युवक से लगभग एक लाख रुपये ठग लिए. सोशल मीडिया पर दिखा आकर्षक विज्ञापन भरोसे में लेकर युवक ने भुगतान कर दिया, लेकिन बदले में न फोन मिला और न ही जवाब.

सोशल मीडिया पर दिखा विज्ञापन

ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके के आदित्यपुरम निवासी संदीप सिंह ने 23 दिसंबर को सोशल मीडिया पर OLX के नाम से बने एक पेज पर यूज्ड आईफोन बेचने का विज्ञापन देखा. पोस्ट में दावा किया गया कि आईफोन सिर्फ 98,600 रुपये में उपलब्ध है, जबकि उसकी बाजार कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई थी. फोन को कुछ ही दिन पुराना बताया गया, जिससे ऑफर और भी भरोसेमंद लगने लगा.

चैट के जरिए हुआ सौदा तय

विज्ञापन देखने के बाद संदीप ने OLX पर मोबाइल बेचने वाले व्यक्ति से चैट बॉक्स के माध्यम से संपर्क किया. दोनों के बीच मोबाइल की कीमत और डिलीवरी को लेकर बातचीत हुई. बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को भरोसेमंद बताते हुए सौदा तय कर लिया और ऑनलाइन भुगतान करने को कहा.

क्यूआर और यूपीआई आईडी भेजकर ली रकम

आरोपी ने संदीप को भुगतान के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी भेजीं. भरोसा करते हुए संदीप ने चार किश्तों में कुल 98,600 रुपये बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए. भुगतान के बाद आरोपी ने जल्द मोबाइल भेजने का आश्वासन दिया.

रकम जाने के बाद आरोपी गायब

पैसे ट्रांसफर होने के बाद जब काफी समय तक मोबाइल की डिलीवरी नहीं हुई तो संदीप ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की. इस दौरान न तो कॉल का जवाब मिला और न ही चैट बॉक्स पर कोई प्रतिक्रिया आई. तभी संदीप को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हो चुकी है.

साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत

ठगी का अहसास होते ही संदीप ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. प्राथमिक जांच के बाद जीरो-एफआईआर योजना के तहत महाराजपुरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठगों की तलाश की जा रही है.

ऑनलाइन खरीदारी में सतर्क रहने की सलाह

पुलिस का कहना है कि आम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सस्ते ऑफर देखकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. किसी भी डील से पहले विक्रेता की पूरी जानकारी, प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और सुरक्षित भुगतान विकल्पों की जांच जरूरी है, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके.