पाकिस्तान का क्रिकेट इतिहास बदलेंगे आज फखर जमान! बाबर आजम की बढ़ जाएगी इज्जत, करना होगा बस यह काम

पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज (T20I Tri-Series) का 6वां मुकाबला आज (27 नवंबर 2025) पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फखर जमान और बाबर आजम का बल्ला चलता है तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल मोहम्मद रिजवान के नाम दर्ज है. जिन्होंने ग्रीन टीम के लिए 2015 से 2024 के बीच 106 मैच खेलते हुए 93 पारियों में 95 छक्के लगाए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जाने वाले आज के मुकाबले में फखर जमान 3 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल जमान के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 93 छक्के दर्ज हैं. वह पाकिस्तान की तरफ से सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में दूसरे पायदान पर काबिज हैं.

बाबर के पास भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका

मैच के दौरान बाबर आजम के पास भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका रहेगा. दरअसल, बाबर (76) मौजूदा समय में पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं. उनके बल्ले से आज 1 छक्का निकलता है तो वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. खास मामले में वह मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ेंगे.

पाकिस्तान की तरफ से T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

95 - मोहम्मद रिजवान

93- फखर जमान

76 - मोहम्मद हफीज

76 - बाबर आजम

73 - शाहिद अफरीदी

