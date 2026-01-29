विज्ञापन
T20 World Cup 2026: 'पड़ोसी में दम नहीं', जानें क्यों अजिंक्य रहाणे ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक

Pakistan on T20 World Cup 2026: पाकिस्तान कल शुक्रवार या सोमवार तक टी20 विश्व कप में खेलने के बारे में अंतिम फैसला लेगा

T20 World Cup 2026: 'पड़ोसी में दम नहीं', जानें क्यों अजिंक्य रहाणे ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक
भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे
Ajinkya Rahane on Pakistan: पिछले दिनों भारत में टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) में खेलने को लेकर अड़ियल रवैया अपनाने वाले बांग्लादेश के पाले खड़े और वेवजह ही अकड़ दिखा रहे पाकिस्तान (PCB) का भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Rahane on Pakistan) के तेवरों का मजाक उड़ाया है. पिछले दिनों जब पाकिस्तान के  भी विश्व कप से हटने की रिपोर्ट आईं, तो ICC के वॉर्निंग देते ही पाकिस्तान ने अगले दिन ही मेगा इवेंट के लिए वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी उसका ड्रामा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हाल ही में PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि वह खेलने के बारे में अंतिम फैसला शुक्रवार यानी कल या सोमवार तक लेंगे. इसी बात का भारतीय दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने जमकर मजाक उड़ाया है. रहाणे ने पाकिस्तान के ड्रामे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, 'मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है. मुझे नहीं लगता है कि उनमें ऐसा (विश्व कप से हटने) का साहस है. वे विश्व कप कप में खेलने जा रहे हैं.'  

शुरुआत से ही ड्रामेबाजी कर रहा पाकिस्तान

वास्तव में सच्चाई यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके पूर्व क्रिकेटर शुरुआत से ही इस मुद्दे पर ड्रामा कर रहे हैं. पीसीबी ने भारत में न खेलने के मुद्दे पर लगाातर बांग्लादेश को भड़काते हुए उसके साथ खड़े रहने का ड्रामा किया. वैसे मुद्दे पर हुई वोटिंग में उसने बांग्लादेश के पक्ष में वोट जरूर दिया, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी यह दम नहीं ही था कि वह बांग्लादेश के लिए विश्व कप से नाम वापस ले ले. और उसकी तमाम बातें और बयानबाजी गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ भी नहीं था. और ICC चेयरमैन जय शाह के वॉर्निंग देते देते ही वह वास्तविक स्थिति को अपनाने की अपनी हैसियत में भी आ गया है. और उसके बाद मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान पीएम से बातचीत करने के बाद शुक्रवार या सोमवार तक टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर अंतिम फैसला लेने की बात कही है, वह भी किसी ड्रामे से कम नहीं है. और पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का यह कहना एकदम सही है कि पाकिस्तान में विश्व कप से हटने का दम नहीं है. 

भारत-पाकिस्तान मैच के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा

धिकारियों ने AFP को बताया कि श्रीलंका अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीमों की सुरक्षा के लिए एलीट आर्म्ड यूनिट्स तैनात करेगा, जो बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों पर ध्यान दिया जाएगा. यह द्वीप भारत के साथ मिलकर हर दो साल में होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है और 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच 20 मैच आयोजित करेगा. भारतीय और पाकिस्तानी टीमें कम से कम एक बार एक-दूसरे से खेलेंगी, जो 15 फरवरी को श्रीलंकाई राजधानी कोलंबो में ग्रुप ए के मुकाबले में होगा. क्रिकेट मैच लंबे समय से परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक तनाव को व्यक्त करने का मंच रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल चार दिन का सीमा संघर्ष लड़ा था. खेल मंत्री सुनील कुमारा गामागे ने बुधवार देर रात AFP को बताया कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने को "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी है और "भारत-पाकिस्तान मैचों पर विशेष ध्यान दे रहा है.'

भारत के खिलाफ T20 WC मैच बायकॉट किया तो पाकिस्तान का हो जाएगा खस्ताहाल, 38 मिलियन डॉलर का होगा मुकदमा!

