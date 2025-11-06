Pratika Rawal: मेडल के साथ दिखीं प्रतिका रावल तो फैंस के बीच मची हलचल, क्या ICC ने बदला नियम? जानिए इनसाइड स्टोरी

Pratika Rawal Spotted with Medal During Meeting PM Modi: भारत की महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने के चार दिन बाद भी पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है. हाल ही में टीम की सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचीं. इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

Every Indian feels immense pride in Team India's World Cup victory. It was a delight interacting with the women's cricket team. Do watch! https://t.co/PkkfKFBNbb — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025

सबसे ज़्यादा चर्चा उस फोटो की हो रही है जिसमें प्रतिका रावल प्रधानमंत्री मोदी के साथ विजेता पदक के साथ नजर आ रही हैं.

Photo Credit: @ImTanujSingh

इस तस्वीर में लोगों की निगाह खिलाड़ी प्रतीका रावल पर अटक गई, जो मेडल पहने दिखीं. रावल को देखकर फैंस हैरान रह गए, क्योंकि वह टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में चोटिल हो गई थीं और आगे नहीं खेल पाई थीं.

गौरतलब है कि रावल ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत की तरफ से दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. आईसीसी के नियमों के अनुसार, विजेता पदक केवल अंतिम 15 सदस्यीय टीम को ही दिए जाते हैं. ऐसे में यह सवाल उठा कि रावल को मेडल कैसे मिला?

WHAT A LOVELY VIDEO. ♥️



- PM Narendra Modi giving sweets to India Women's team and they gifted Namo India's Jersey to PM Modi. (IANS).



pic.twitter.com/vZ6rfek2FD — Tanuj (@ImTanujSingh) November 6, 2025

बाद में पता चला कि टीम की खिलाड़ी अमनजोत कौर ने रावल के सम्मान में अपना मेडल उन्हें पहनने के लिए दिया था, ताकि वह टीम के साथ इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकें. तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि अमनजोत के गले में मेडल नहीं था. अमनजोत के इस कदम की पूरे देश में सराहना हो रही है. फैंस इसे “खेल भावना” और “टीम एकता” की मिसाल बता रहे हैं.