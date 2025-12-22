IND U19 vs PAK U19 Final: दुबई में भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में रहा 'धुरंधर' का जलवा

Dhurandhar Song Played During IND vs PAK Final Match: समीर मिन्हास की तूफानी बल्लेबाजी के बाद तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को यहां अंडर-19 वनडे एशिया कप के एकतरफा फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. पाकिस्तान ने इस तरह अपना दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता. पिछले कुछ समय से चले आ रहे रिवाज को आगे बढ़ते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद एक-दूसरे का अभिवादन (हाथ मिलाने) करने से परहेज किया. मिन्हास की 113 गेंद में 17 चौके और नौ छक्के की मदद से बनाये 172 रन के बूते पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 347 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को 26.2 ओवर में 156 रन पर आउट कर दिया.

भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में धुरंधर की धूम

दुबई में भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में एक तरफ मैच का रोमांच चरम पर था तो दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया में कहर बरपा रही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के गाने का जलवा चल रहा था, मैच के दौरान बीच-बीच में इस फिल्म का सुपरहिट गाना ना तो कारवां की तलाश है गाने ने फैंस को खूब सुनने को मिला. धुरंधर फिल्म के इन गाने ने पूरे मैच में रोमांच भरने का काम किया.

अली रजा (42 रन पर चार विकेट), मोहम्मद सय्याम (38 रन पर दो विकेट) और अब्दुल सुभान (29 रन पर दो विकेट) की पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों तिकड़ी ने आठ विकेट साझा कर भारत के बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताने का मौका नहीं दिया.

भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम को खराब गेंदबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा. उन्होंने कहा, “हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन गेंदबाजी में कुछ अनियमितताएं थीं. हमारी योजना पूरे 50 ओवर खेलने की थी. टीम के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया.''

(PTI इनपुट के साथ)