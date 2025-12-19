विज्ञापन
सट्टेबाजी केस: ED ने क्रिकेटर युवराज, उथप्पा और सोनू सूद की संपत्ति अटैच की, लिस्ट में और भी नाम

  • प्रवर्तन निदेशालय ने 1xBet सट्टेबाजी मामले में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अन्य की संपत्तियां जब्त की हैं
  • युवराज सिंह की लगभग दो करोड़ पचास लाख रुपये की संपत्ति और रॉबिन उथप्पा की 8 लाख 25 हजार रुपये की संपत्ति अटैच
  • उर्वशी रौतेला की मां के नाम पर दर्ज दो करोड़ दो लाख रुपये की संपत्ति भी प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की है
सूत्रों के अनुसार, सट्टेबाजी से जुड़े पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, नेहा शर्मा और अन्य की संपत्तियों को जब्त कर ली हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 1xBet मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नई अस्थायी अटैचमेंट की कार्रवाई की है.

जिनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें शामिल हैं: युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजरा और नेहा शर्मा. मिमी चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं. वहीं अंकुश हजरा बांग्ला फिल्मों के अभिनेता हैं.

जानिए किसकी कितनी संपत्ति अटैच हुई-

  • युवराज सिंह: ₹2.5 करोड़ रुपये
  • रॉबिन उथप्पा: ₹8.26 लाख रुपये
  • उर्वशी रौतेला: ₹2.02 करोड़ रुपये (यह संपत्ति उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड थी)
  • सोनू सूद: ₹1 करोड़ रुपये
  • मिमी चक्रवर्ती: ₹59 लाख रुपये
  • अंकुश हजरा: ₹47.20 लाख रुपये
  • नेहा शर्मा: ₹1.26 करोड़ रुपये

आज की कार्रवाई में ED ने कुल ₹7.93 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. इससे पहले, इस मामले में ED ने ये संपत्तियां अटैच की थीं...

  • ₹4.55 करोड़ — शिखर धवन की संपत्ति
  • ₹6.64 करोड़ — सुरेश रैना की संपत्ति

इस तरह 1xBet मामले में अब तक ED कुल ₹19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है.

