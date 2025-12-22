विज्ञापन
Gold-Silver Prices: सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, चांदी में भी तेजी! आज 22 दिसंबर को क्‍या भाव चल रहा है गोल्‍ड-सिल्‍वर?

ग्‍लोबल मार्केट में स्‍पॉट गोल्‍ड का मौजूदा भाव 4,391 डॉलर/औंस के करीब चल रहा है. इसमें करीब 38 डॉलर की उछाल देखी जा रही है. इस भाव को भारतीय रुपये में कन्‍वर्ट करें तो ये 1,26,400 रुपये/10 ग्राम पडेगा. हालांकि इसमें इम्‍पोर्ट ड्यूटी और टैक्‍स जोड़ने पर भारत में ये 1.40 लाख रुपये से ज्‍यादा का पड़ेगा.

Gold Silver Prices Today 22 December: एक बार फिर सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है.

Gold-Silver Prices Today: सोने-चांदी के दाम में जारी उतार-चढ़ाव के बीच ग्‍लोबल मार्केट में गोल्‍ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है. स्‍पॉट प्राइस की बात करें तो गोल्‍ड ने अक्‍टूबर 2025 में बने 4,381 डॉलर/औंस की हाई को पार कर लिया. केडिया एडवायजरी के मुताबिक, गोल्‍ड ने अक्‍टूबर का रिकॉर्ड तोड़ नया ऑल टाइम हाई बनाया है. ग्‍लोबल मार्केट में स्‍पॉट गोल्‍ड का मौजूदा भाव 4,391 डॉलर/औंस के करीब चल रहा है. इसमें करीब 38 डॉलर की उछाल देखी जा रही है. इस भाव को भारतीय रुपये में कन्‍वर्ट करें तो ये 1,26,400 रुपये/10 ग्राम पडेगा. हालांकि इसमें इम्‍पोर्ट ड्यूटी और टैक्‍स जोड़ने पर भारत में ये 1.40 लाख रुपये से ज्‍यादा का पड़ेगा.

Spot gold surpasses October 20 high of $4,381.4 per ounce, setting new all-time record

Photo Credit: goldprice.org

बहरहाल, भारतीय सर्राफा बाजार की बात करते हैं, जहां 24 कैरेट सोने का मौजूदा भाव 1,3,170 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. 22 कैरेट गोल्‍ड का भाव 1,22,990 रुपये/10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट गोल्‍ड का भाव 1,00,630 रुपये के करीब चल रहा है. मौजूदा समय में घरेलू सोने और चांदी की कीमतों में डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू अहम भूमिका निभा रही है. इस कारण आने वाले समय में रुपये की चाल सोने और चांदी की कीमतों में अहम भूमिका निभाएगी.

पिछले हफ्ते ₹931 गिरा सोना, चांदी ₹4,887 बढ़ा

सोने और चांदी में पिछले हफ्ते मिलाजुला कारोबार देखने को मिला है. सोने का दाम 931 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ है और चांदी की कीमतों में करीब 4,887 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक,

  • 24 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,31,779 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
  • 22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,20,710 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,21,562 रुपये था.
  • 18 कैरेट सोने की कीमत 99,533 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 98,834 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.
  • चांदी की कीमत एक हफ्ते में 4,887 रुपये बढ़कर 2,00,067 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,95,180 रुपये प्रति किलो थी.

पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी का दाम क्रमश: 4,387 डॉलर प्रति औंस और 67.489 डॉलर प्रति औंस थी.

आगे के लिए क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय?

पिछले कारोबार सेशन में यानी शुक्रवार को सोने की कीमत में 695 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 1,053 रुपये प्रति किलो की कमी देखने को मिली है. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि शुक्रवार के सत्र के दौरान सोने ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया. इसकी एक वजह डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती थी. बाजार का फोकस आने वाले समय में अमेरिका में घरों की बिक्री के आंकड़े और अन्य आर्थिक आंकड़ों पर होगा. आने वाले समय में सोना 1,31,500 रुपये से लेकर 1,34,000 रुपये की रेंज में रह सकता है.

(इनपुट IANS से भी)

