Sachin Tendulkar Pension: 'क्रिकेट के भगवान' को कितनी पेंशन मिलती है? जान लीजिए जवाब

Sachin Tendulkar Pension: मास्टर ब्लास्टर और 'क्रिकेट के गॉड' सचिन तेंदुलकर आज भी हर फैंस के बेहद खास हैं. वह भले ही अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन उनके हर मैच, हर रिकॉर्ड्स फैंस के जेहन में कैद है. सचिन तेंदुलकर करोड़ों क्रिकेट लवर्स के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि इमोशन हैं.

आज भी उनके बारें में हर कोई जानना चाहता है और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता है. मैदान पर उनके रिकॉर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं...

सचिन तेंदुलकर को कितनी पेंशन मिलती है?

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की तरफ से पेंशन मिलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हर महीने करीब 70,000 रुपए बतौर पेंशन मिलती है. यह पेंशन उन खिलाड़ियों को दी जाती है, जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है.

पेंशन के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं सचिन

सचिन तेंदुलकर की कमाई का पेंशन से कोई खास लेना-देना नहीं है. उनकी इनकम के कई बड़े सोर्स है. इनमें ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस, निवेश, IPL टीम मुंबई इंडियंस और अलग-अलग स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- G RAM G Full Form: क्या है 'जी राम जी' बिल का फुल फॉर्म? जिसने ली मनरेगा की जगह- जानें सब कुछ

सचिन तेंदुलकर के पास कितना पैसा है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ 170 मिलियन डॉलर, यानी करीब 1,470 करोड़ रुपए है. मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका शानदार तीन मंजिला बंगला है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है. इसके अलावा देश-विदेश में भी उनके निवेश हैं.

सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

सचिन का करियर ऐसा है, जिसे शायद ही कोई दोहरा पाए. उन्होंने 200 टेस्ट मैच, 463 वनडे मैच, एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 100 शतक, कुल 34,357 रन, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं, वह गेंद से भी काम आ जाते थे और कई अहम मौके पर विकेट निकाल चुके हैं. 16 नवंबर 2013 को क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी सचिन तेंदुलकर लगातार चर्चा में रहते हैं.

ये भी पढ़ें- हिमालय की गोद में बढ़ रहा प्रदूषण! क्या दिल्ली-एनसीआर बन जाएगा उत्तराखंड?