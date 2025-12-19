विज्ञापन
साल भर में 239 फीसदी गिर गई वेंकटेस अय्यर की वैल्यू, RCB ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा, कोच ने बताई वजह?

Venkatesh Iyer: मिनी नीलामी में इस बार मध्य प्रदेश के क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, अक्षत रघुवंशी, शिवांग कुमार और कुलदीप सेन को फ्रेंचाइजीज ने बोली लगाई, लेकिन इस बार इंदौर के खिलाड़ी वेंकटेस अय्यर बोली में काफी पीछे छूट गए, जबकि मंगेश यादव पहली बार सबसे महंगे बिके.

IPL Mini Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में क्रिकेटर वेंकटेस अय्यर के गिरे वैल्यू को लेकर खूब चर्चा हो रही है. अब इंदौर के इस वेंकटेस अय्यर के कोच दिनेश शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने वेंकेटस के वैल्यू में आई गिरावट के लिए कई कारणों का जिक्र किया, जिसमें इंजरी को प्रमुख कारण बताया है.

मिनी नीलामी में इस बार मध्य प्रदेश के क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, अक्षत रघुवंशी, शिवांग कुमार और कुलदीप सेन को फ्रेंचाइजीज ने बोली लगाई, लेकिन इस बार इंदौर के खिलाड़ी वेंकटेस अय्यर बोली में काफी पीछे छूट गए, जबकि मंगेश यादव पहली बार सबसे महंगे बिके.

मिनी नीलामी में मध्य प्रदेश के कुल 14 प्लेयर्स पर लगी बोली 

गौरतलब है अबू धाबी में हुए मिनी नीलामी में कुल 156 खिलाड़ियों पर बोली लगाई. इनमें 29 विदेशी और 48 भारतीय शामिल रहें. कुल 48 भारतीय खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश के 14 प्लेयर्स पर बोली लगाई गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में से पांच खिलाड़ियों पर टीमों ने बोली लगाई, जबकि अन्य प्लेयर अनसोल्ड रहे.

'वेंकटेस को 4-5 नंबर पर खिलाया गया, इसलिए गिरा वैल्यू'

एनडीटीवी से बातचीत में वेंकटेश अय्यर के कोच दिनेश शर्मा ने कहा कि इस साल चार नए लड़के शामिल हुए हैं, जहां तक बात वेंकटेश की है तो पिछली बार सभी ने देखा था कि वेंकटेश सबसे महंगे खिलाड़ी थे. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें चौथे- पांचवें नंबर पर खिलाया, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ.

पिछले सीजन में केकेआर टीम में रहे वेंकटेश को फ्रेंचाइजी ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इस साल रिलीज किए गए वेंकटेस को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा है, लेकिन उनकी वैल्यू में 239 फीसदी गिरी है. उन्हें आरसीबी ने केवल 7 करोड रुपए में खरीदा है.

'वेंकेटेस अय्यर की इंजरी से वैल्यू में आई है गिरावट'

कोच दिनेश शर्मा की मानें तो वेंकटेश अय्यर की वैल्यू में आई गिरावट की बड़ी वजह उनकी इंजरी है. उन्होंने कहा कि वेंकेटस T20 फॉर्मेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जहां उनकी गिनती बड़ी इनिंग खेलने वाले खिलाड़ियों में होती है, अब वेंकटेश अय्यर 5 साल के लीग के बड़े प्लेयर हो चुके हैं और सिचुएशन को कैसे मैनेज करना उन्हें आता हैं. 

