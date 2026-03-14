Kuldeep Yadav Marriage Live Updates: देश के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव आज अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जिसका गवाह बन रहा है मसूरी स्थित वेलकमहोटल बाय आईटीसी होटल्स द सेवॉय. शादी समारोह के लिए होटल को फूलों, रोशनी और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है. यही नहीं मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए बड़े स्तर होटल की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं. यहां मेहमान पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंडी स्वाद का भी आनंद उठाएंगे.

मसूरी में उत्सव जैसा बना माहौल

मसूरी में फिलहाल कुलदीप की शादी को लेकर उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है. उनके कई साथी खिलाड़ी भी इस शादी में चार चांद लगाने के लिए वहां पहुंच गए हैं. जिससे फैंस के बीच उनको देखने के लिए होड़ मची हुई है. टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी. दिलीप से लेकर युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह इस हाई प्रोफाइल शादी के केंद्र बने हुए हैं.

सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम

आयोजन स्थल की सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई है. होटल परिसर में केवल आमंत्रित मेहमानों को ही प्रवेश मिल रहा है. स्थानीय प्रशासन और होटल प्रबंधन ने भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है.

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