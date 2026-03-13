VIDEO: यार की शादी में युजवेंद्र चहल का बवाली डांस, रेड कुर्ता में कुलदीप के साथ बना दिया माहौल

मस्तमौला क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के यार की शादी है और वह थिरके नहीं. यह हो ही नहीं सकता है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल रहे वीडियो में कुलदीप यादव लाइट कलर की पिंक शेरवानी में नजर आ रहे हैं, जबकि चहल ने रेड कलर का वेस्टर्न शेरवानी पहन रखा है.

जिगरी यार हैं कुलदीप और चहल

मौजूदा समय में कुलदीप भारतीय टीम के अहम हिस्सा हैं, जबकि चहल वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मगर दूरी होने के बावजूद उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई है. वह आज भी एक दूसरे के सबसे खास दोस्त हैं.

Kuldeep Yadav and his wife Vanshika are very excited for their wedding both are dancing with happiness.😅❤️🔥 pic.twitter.com/ZREgVf58aO — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 13, 2026

क्रिकेट प्रेमियों को कुलदीप और चहल की जोड़ी एक साथ काफी पसंद भी आती है. दोनों स्पिनरों ने एक साथ शिरकत करते हुए भारतीय टीम को कई अहम मुकाबले जिताए हैं.

हालांकि, बढ़ती उमर की वजह से चहल अब भारतीय टीम से बाहर हो चुके हैं. उन्हें अब अक्सर आईपीएल में ही शिरकत करते हुए पाया जाता है. वहीं कुलदीप भारतीय बेड़े के अहम सदस्य बने हुए हैं.

Kuldeep Yadav dancing with his best friend yuzvendra chahal at his haldi ceremony before his wedding.❤️🔥



There was a time when both of them together used to make the opposition's middle order dance.🥺 pic.twitter.com/OuEvMEOMg4 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 13, 2026

होटल परिसर में ही तैयार किया गया है भव्य मंडप

कुलदीप यादव की शादी 14 मार्च को है. मेहमानों के लिए होटल के करीब 80 कमरे बुक किए गए हैं. होटल परिसर के अंदर ही एक भव्य मंडप भी बनाया गया है. जहां वह वंशिका संग सात फेरे लेंगे. कुलदीप और वंशिका बचपन के दोस्त हैं.

