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भारतीय क्रिकेट में ChatGPT की एंट्री, BCCI ने 130 करोड़ रुपये की डील से मचाई धूम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 130 करोड़ रुपये की बड़ी डील हासिल की है. इस साझेदारी में ChatGPT समेत कई प्रमुख कंपनियां भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हैं.

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भारतीय क्रिकेट में ChatGPT की एंट्री, BCCI ने 130 करोड़ रुपये की डील से मचाई धूम
BCCI की बड़ी कामयाबी: 130 करोड़ रुपये की डील

BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज से लेकर मार्च 2028 तक, दो सीजन के लिए Campa, SBI Life और ChatGPT को भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए 'एसोसिएट पार्टनर' के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है. BCCI के एक बयान में कहा गया, "इन तीनों नई साझेदारियों की कुल डील वैल्यू 130 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जो पिछले साइकिल की तुलना में 44% की बढ़ोतरी है."

"ये साझेदारियां BCCI के कमर्शियल पोर्टफोलियो को और बढ़ाती हैं, जिसमें बेवरेज, इंश्योरेंस और AI टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रमुख ब्रांड एक साथ आ रहे हैं और क्रिकेट फैंस से जुड़ने के नए मौके बन रहे हैं. ये भारतीय क्रिकेट की उस विविधता को दर्शाती हैं जो व्यवसायों को अपनी पहचान बनाने, ग्राहकों तक पहुँचने और एक बड़े और उत्साही फैन बेस के साथ जुड़ने का मंच प्रदान करती है."

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए BCCI अध्यक्ष श्री मिथुन मन्हास ने कहा: "भारत का घरेलू सीजन देश में एक मूल्यवान और लोकप्रिय स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बना हुआ है और Campa, SBI Life और ChatGPT का जुड़ना भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम की मजबूती का एक बड़ा प्रमाण है. इन साझेदारियों की कुल वैल्यू में बड़ी बढ़ोतरी विशेष रूप से उत्साहजनक है. यह उस भरोसे को दर्शाता है जो प्रमुख ब्रांड BCCI के साथ जुड़ने से मिलने वाली पहुँच, जुड़ाव और कमर्शियल क्षमता पर जताते हैं."

"हर एक कंपनी भारतीय क्रिकेट के लिए एक अलग ब्रांड और प्रस्ताव लेकर आती है, और हम उनके साथ मिलकर मजबूत संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं, जिससे सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए अधिक मूल्य पैदा हो सके."

BCCI के मानद सचिव श्री देवजीत सैकिया ने कहा: "हमारे घरेलू सीजन की साझेदारियों की वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि इस प्रॉपर्टी की मजबूती और BCCI तथा टीम इंडिया में ब्रांडों के भरोसे को दर्शाती है. कुल डील वैल्यू में 44% की बढ़ोतरी, जिसमें नवीनतम साझेदारियों की वैल्यू 130 करोड़ रुपये से अधिक है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ने की मजबूत मांग को प्रदर्शित करती है."

"Campa, SBI Life और ChatGPT तीन बहुत अलग और रोमांचक कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका जुड़ाव उन विविध अवसरों को उजागर करता है जो हमारा घरेलू सीजन प्रदान करता है. हमें उन्हें एसोसिएट पार्टनर के रूप में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और हम उनके साथ मिलकर फैंस से जुड़ने के नए तरीके बनाने और भारतीय क्रिकेट के उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक हैं."

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