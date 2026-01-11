विज्ञापन
हदें पार कर रही बांग्लादेश की अकड़, इस विकल्प पर भी नहीं राजी, क्या फैसला लेगा ICC?

रिपोर्ट के मुताबिक बीसीबी को चेन्नई और हैदराबाद में अपने मुकाबले खेलने का सुझाव दिया गया है. मगर वह दूसरे शहरों में भी खेलने के लिए राजी नहीं है.

हदें पार कर रही बांग्लादेश की अकड़, इस विकल्प पर भी नहीं राजी, क्या फैसला लेगा ICC?
बांग्लादेशी क्रिकेटर
  • भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में राजनीतिक तनाव के कारण क्रिकेट मैचों को लेकर विवाद जारी है
  • बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मुकाबले श्रीलंका में आयोजित करने की आईसीसी से मांग की है
  • बीसीबी ने सुरक्षा कारणों से भारत में अन्य शहरों में मैच खेलने से भी इनकार किया है
मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तल्खियों से गुजर रहे हैं. जिसका असर क्रिकेट पर भी दिख रहा है. पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से मना कर दिया कर दिया है. बीसीबी ने आईसीसी से मांग की है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले जाने वाले उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में आयोजित कराए जाएं. इससे संबंधित उन्होंने आईसीसी को खत भी लिखा है. मगर बोर्ड की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. जारी उठापटक के बीच खबर सामने आ रही है कि बीसीबी को चेन्नई और हैदराबाद में अपने मुकाबले खेलने के लिए सुझाव दिए गए हैं. मगर वह दूसरे शहरों में भी खेलने के लिए राजी नहीं है. जिसके बाद दोनों देशों के बीच और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं.

आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच बीसीसीआई के निर्देशों पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है. जिसके बाद बीसीबी ने ये मांग की है. बीसीबी के अध्यक्ष ने मीडियाकर्मियों से कहा, 'हमें अभी तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है. हमने अपनी चिंताओं के लिए सभी सबूत भेज दिए हैं.'

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने आईसीसी को अपना रुख स्पष्ट रूप से बता दिया है और इस बात पर जोर दिया कि मैचों को भारत में किसी अन्य शहर में स्थानांतरित करने से उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि बोर्ड कोई भी कदम उठाने से पहले आईसीसी के जवाब का इंतजार करेगा. उन्होंने कहा, 'आखिरकार भारत में कोई भी वैकल्पिक स्थान भारत में ही है. आप सभी जानते हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला नहीं लिया जा सकता है और हमें सरकार के फरमान का पालन करना होगा. हम वहीं खड़े हैं जहां हम कुछ दिन पहले थे.'

उन्होंने कहा, 'जब तक आईसीसी अपना जवाब नहीं भेजता, तब तक मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि अगर हमें श्रीलंका में खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम क्या करेंगे.' बांग्लादेश को अपने ग्रुप के तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है.

बुलबुल ने यह भी कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों के बारे में पता नहीं है जिनमें हैदराबाद और चेन्नई को संभावित वैकल्पिक स्थानों के रूप में सुझाया गया है. उन्होंने कहा, 'मैंने हैदराबाद और चेन्नई के वैकल्पिक स्थानों के बारे में नहीं सुना है. हमें शायद सोमवार या मंगलवार को पता चल जाएगा.'

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल से जुड़े हालिया विवाद पर बात करते हुए बुलबुल ने कहा कि बीसीबी के एक निदेशक का सीनियर क्रिकेटर को सार्वजनिक रूप से ‘गद्दार' कहना उनकी निजी राय थी और उन्होंने संबंधित अधिकारी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.

उन्होंने कहा, 'यह निदेशक की निजी राय थी और मैंने उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है. तमीम ने बहुत कुछ हासिल किया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी राय देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था.' (भाषा इनपुट के साथ)

