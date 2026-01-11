Who Is Adithya Ashok? दिल में न्यूजीलैंड, हाथ पर रजनीकांत! जानें आदित्य अशोक की कहानी

Who Is Adithya Ashok? क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज (11 जनवरी 2026) से हो रहा है. सभी की निगाहें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के युवा स्पिनर आदित्य अशोक (Adithya Ashok) के ऊपर टिकी हुई हैं. 23 वर्षीय अशोक को ईश सोढ़ी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है. उनका जन्म पांच सितंबर साल 2002 में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था. अशोक के जन्म के करीब चार साल बाद 2006 में उनका परिवार रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से न्यूजीलैंड शिफ्ट कर गया. जिसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा सब वहीं से पूरी हुई. अशोक ने ऑकलैंड स्थित माउंट अल्बर्ट ग्रामर स्कूल से पढ़ाई की है.

छोटी उम्र में ही कर ली थी एकेडमी ज्वाइन

आदित्य अशोक ने बेहद छोटी उम्र में ही एकेडमी ज्वाइन कर ली थी. यहां उन्होंने खुद को एक लेग स्पिनर के तौर पर तराशा. मौजूदा समय में गुगली उनकी ताकत है. वह कई बार भारत खेलने के लिए आ चुके हैं. मगर नेशनल टीम के साथ पहली बार आए हैं. पिछली बार उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी. इस दौरान उन्हें अलग-अलग पिचों पर खेलने का अनुभव प्राप्त हुआ था.

रजनीकांत के फैन हैं अशोक

युवा आदित्य अशोक रजनीकांत के फैन हैं. उनके हाथ पर रजनीकांत नाम का टैटू भी देखा जा सकता है, जो उनकी दीवानगी को दर्शाता है. एक खास इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए बताया था कि वह रजनीकांत की फिल्में देखते हुए बड़ा हुए हैं. यही नहीं वह उनके व्यक्तित्व से भी काफी प्रभावित हैं.

दिल में है न्यूजीलैंड!

अशोक का जन्म जरूर भारत में हुआ हैं. मगर उनके दिल में अब न्यूजीलैंड रच बस गया है. वह वहीं से अपने क्रिकेट करियर को आकार दे रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से कुल दो वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला है. इस बीच उनको वनडे और टी20 में क्रमशः एक-एक सफलता हाथ लगी है.

