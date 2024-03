पैट कमिंस नहीं बल्कि यह दिग्गज होगा T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान

इसके अलावा पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी मिशेल मार्श को टी-20 में कप्तान बनाने की वकालत की थी. बता दें कि जून में टी-20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अभियान का आगाज 6 जून से करने वाली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना पहला मैच ओमान के साथ खेलेगी.

2024 ICC टी20 वर्ल्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम का शेड्यूल (Group B Australia Team Schedule)

6 जून: Vs ओमान, केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस

9 जून: Vs इंग्लैंड, केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस

12 जून Vs नामीबिया, सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगुआ

16 जून: Vs स्कॉटलैंड, डैरेन सैमी स्टेडियम, सेंट लूसिया, सुबह 10.30 बजे

सुपर 8 शेड्यूल

27 जून: सेमीफाइनल 1, ब्रायन लारा अकादमी, त्रिनिदाद

28 जून: सेमीफाइनल 2, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना

30 जून: फाइनल, केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस