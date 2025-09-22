IND vs PAK, Asia Cup: जीत के बाद टॉप पर टीम इंडिया, इन टीमों का बिगड़ा गणित, फाइनल का ऐसा है समीकरण

Asia Cup Super-4 Points Table: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. भारत ने 7 गेंद रहते ही यह मुकाबला अपने नाम किया है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर 18.5 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सुपर-4 में प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. जबकि पाकिस्तान अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है.

ऐसी है प्वॉइंट्स टेबल की सूरत

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारत को दो अंक मिले हैं और उसका नेट रन रेट +0.689 का है. जबकि दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, जिसने सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. भारत का रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है, ऐसे में वह पहले स्थान पर है. जबकि श्रीलंका तालिका में तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है. भारत को अब अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है और सुपर-4 का आखिरी मैच वह श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. किसी भी एक टीम के खिलाफ जीत उसे फाइनल का टिकट दे देगी.

इन दो टीमों का बिगड़ा गणित

भारत की इस जीत के साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका का गणित पूरी तरह से बिगड़ गया है. पाकिस्तान को अब किसी भी सूरत में अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे क्योंकि अगर उसे एक भी हार मिली तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी. श्रीलंका की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी ही है. वहीं बांग्लादेश की पूरी कोशिश होगी कि जब वह 25 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी तो उसे जीतकर फाइनल में जगह बनाए.

ऐसे मिलेगा फाइनल का टिकट

सुपर-4 में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेगीं. इन मैचों के बाद जो दो टीमें सुपर-4 अंक तालिका में पहले दो स्थानों पर रहेंगी, वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. ऐसे में सुपर-4 में एक भी हार टीम का फाइनल का समीकरण बिगाड़ सकती है.

एक सप्ताह में दूसरी बार पिटा पाकिस्तान

अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए.

फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की. मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया. जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए.

