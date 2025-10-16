घोड़ी की जगह बुलडोजर पर निकली दूल्हे 'राजा' की बारात, अंदाज देख लोगों ने ली मौज, बोले- ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स थी

Baraat Ka Viral Video: खरमास खत्म होते ही शादियों का सीजन पूरे जोरों पर है. सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह दूल्हा-दुल्हन की ग्रैंड (Groom Entry) एंट्रीज़ का मेला लगा है, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो (Trending Video) वायरल हुआ है, जिसने सबको चौंका दिया. इसमें दूल्हा न तो घोड़ी पर बैठा दिख रहा है, न कार में, बल्कि वो तो सीधा JCB पर एंट्री मारता हुआ दिख रहा है. सोचिए ज़रा, बारात में डीजे बज रहा है, रिश्तेदार झूम रहे हैं और ऊपर दूल्हा JCB के बकेट पर खड़ा है...बिल्कुल फिल्मों वाला सीन.

JCB पर सवार होकर आया दूल्हा, बारातियों की हंसी नहीं रुकी (JCB viral video)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा 'जुगाड़ वाली ट्रैक्टर JCB' के बकेट पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है. नीचे खड़े रिश्तेदार और दोस्त उसकी इस अनोखी एंट्री को मोबाइल में रिकॉर्ड (Viral Clip Wedding) कर रहे हैं. कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. वीडियो को @ck_official_555 नाम के इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया बोला- भाई सिविल इंजीनियर होगा (Indian Wedding Viral)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, 'भाई सिविल इंजीनियर होगा.' दूसरे ने कहा, 'अल्ट्रा प्रो मैक्स एंट्री.' किसी ने इसे 'बाहुबली स्टाइल एंट्री' (Dulha JCB Par) बताया तो किसी ने मज़ाक में लिखा, 'JCB की वाइल्ड कार्ड एंट्री.' (Dulha Ki Royal Entry) लोगों को ये एंट्री इतनी हटके लगी कि कई लड़के अपने दोस्तों को टैग करते हुए बोले- 'भाई, अगली शादी में ऐसा ही करना.'

पहले भी देखी जा चुकी है ऐसी 'बुलडोज़र बारात' (JCB Wedding Trend)

वैसे ये पहला मामला नहीं है जब किसी दूल्हे ने अनोखी एंट्री ली हो. इससे पहले गुजरात के नवसारी में भी एक दूल्हा फूलों से सजी बुलडोज़र बारात में बैठकर पहुंचा था. लगता है अब शादियों में 'घोड़ी पर एंट्री' पुरानी हो चुकी है. अब तो 'JCB Entry' ही नया ट्रेंड है.

