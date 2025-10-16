बिहार चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने सभी 29 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें कहां से कौन मैदान में

LJP (Ramvilas) Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA के सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है. BJP, JDU, HUM, RLM के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भी अपने कोटे के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इससे पहले चिराग ने पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी. लेकिन गुरुवार को लोजपा (रामविलास) ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है.

तेज प्रताप के खिलाफ संजय सिंह को उतारा

चिराग पासवान ने वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर संजय सिंह को उतारा है. यहां से तेज प्रताप चुनावी मैदान में हैं. लोजपा की 29 कैंडिडेट की लिस्ट में बहादुरगंज से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है. चिराग ने 6 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है.

बोचहां से बेबी कुमारी को टिकट, पहले भाजपा में थी

चिराग की लिस्ट में भाजपा की 2 नेताओं को टिकट दिया गया है. लिस्ट में मुजफ्फरपुर के बोचहां से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है. बेबी कुमारी बीजेपी की नेत्री रही हैं. पिछली बार बोचहां से उपचुनाव लड़ी थीं. जबकि 2015 में बोचहां से निर्दलीय चुनाव जीती थीं.

साथ ही फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने वाले चेनारी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम को LJPR ने चेनारी से कैंडिडेट बनाया है.

चिराग पासवान की 29 सीटों के उम्मीदवार की लिस्ट

चिराग पासवान के 29 उम्मीदवारों की जाति

राजपूत- 5

यादव- 5

पासवान- 4

भूमिहार- 4

ब्राम्हण- 1

तेली (वैश्य) - 1

पासी- 1

सूढ़ी (वैश्य) -1

रौनियार (वैश्य) - 1

कानू (वैश्य) - 1

रजवार- 1

धोबी- 1

कुशवाहा- 1

रविदास- 1

मुस्लिम- 1

LJPR की 29 सीटों की लिस्ट जारी होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि NDA सीट शेयरिंग में सीटों को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था.

