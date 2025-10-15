विज्ञापन

पंकज धीर को याद कर फूट-फूटकर रोईं महाभारत की द्रौपदी रूपा गांगुली, बोलीं- वो महाभारत के सेट पर सबसे हैंडसम थे

टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में द्रौपदी का किरदार निभाने वालीं मशहूर अभिनेत्री रूपा गांगुली अपने सह-कलाकार पंकज धीर के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गईं.

पंकज धीर को याद कर भावुक हुईं रूपा गांगुली
नई दिल्ली:

टीवी सीरियल ‘महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाने वालीं मशहूर अभिनेत्री रूपा गांगुली अपने सह-कलाकार पंकज धीर के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गईं. एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें यह खबर नितीश भारद्वाज (जिन्होंने महाभारत में श्रीकृष्ण का किरदार निभाया था) से मिली, कुछ ही मिनट पहले जब चैनल ने उनसे संपर्क किया. रूपा ने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए. यह सुनकर मैं बेहद दुखी हूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं".

कैंसर से हुआ पंकज धीर का निधन

सूत्रों के अनुसार, अभिनेता पंकज धीर का निधन कैंसर के कारण हुआ. जब रूपा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पंकज की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था. उन्होंने कहा, "हमने करीब एक साल पहले टेक्स्ट पर बात की थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया". यह कहते हुए रूपा की आवाज भर आई और वो रो पड़ीं.

'नितीश भारद्वाज के बाद सबसे हैंडसम थे पंकज'

रूपा गांगुली ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "पंकज धीर महाभारत के सेट पर सबसे हैंडसम आदमी थे, नितीश भारद्वाज के बाद. मैं उन्हें मैसेज भेजती थी- ‘मेरे सबसे हैंडसम दोस्त'. उन्हें पता था कि लोग उन्हें हैंडसम कहते हैं, लेकिन वो बेहद संवेदनशील, शालीन और शांत स्वभाव के इंसान थे. पुनीत इस्सर (दुर्योधन) और फिरोज खान (अर्जुन) थोड़े मस्तीखोर थे, लेकिन पंकज हमेशा एक सधे हुए, गंभीर इंसान थे".

रूपा ने याद किए पुराने पल

जब उनसे पूछा गया कि आखिरी बार वो उनसे कब मिलीं, तो रूपा ने कहा, "कई साल पहले. मैं जब भी मुंबई जाती थी, पंकज को इन्फॉर्म करती थी. एक बार वो मुझसे मिलने आए थे, दूसरी बार नहीं आ पाए. लेकिन हम अक्सर टेक्स्ट पर बात करते रहते थे". रूपा ने यह भी कहा कि उन्होंने सुना था कि पंकज अपनी मूंछें काटने से मना कर रहे थे और बी. आर. चोपड़ा ने उन्हें धमकाया था कि अगर ऐसा किया तो शो से निकाल देंगे. इस पर रूपा ने कहा, "मैंने ये किस्से सुने हैं, लेकिन उस वक्त द्रौपदी का किरदार बाद में जोड़ा गया था, इसलिए हमारी इस बारे में बात नहीं हुई".

पंकज धीर की यादें और उनकी विरासत

‘महाभारत' के अलावा पंकज धीर ने ‘चंद्रकांता' में राजा शिवदत्त का दमदार किरदार निभाया था, जिससे उन्हें घर-घर में नई पहचान मिली. हाल के वर्षों में वो ‘तीन बहूरानियां', ‘राजा की आएगी बारात', ‘रंग बदलती ओढ़नी' और ‘ससुराल सिमर का' जैसे सीरियल्स में भी नजर आए. उनके निधन ने पूरे टेलीविजन जगत को शोक में डाल दिया है. 

