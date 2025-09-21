India vs Pakistan LIVE Score, Asia Cup 2025: थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला, एक बार फिर पिटेगा पाकिस्तान

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Match LIVE Score: भारत-पाकिस्तान जब आखिरी बार एशिया कप में सप्ताह भर पहले भिड़े थे, तब भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने के फैसले के चलते काफी विवाद हुआ था. पाकिस्तान ने मैच रैफरी की आईसीसी से शिकायत की. लेकिन जैसे मैदान के अंदर उसे मुंह की खानी पड़ी, वैसे ही मैदान के बाद उसे निराशा हाथ लगी. आईसीसी ने पीसीबी की दो बार मैच रैफरी को हटाने की मांग ठुकराई. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिचें धीमी गेंदबाजों के लिए मददगार हैं और एक बार फिर से कुलदीप यादव (टूर्नामेंट में अब तक आठ विकेट), अक्षर और वरुण पर जिम्मेदारी होगी कि वे निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में पलड़ा झुकाएं. (Live Scorecard)

Here are the Live Match Score for India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super-4 | IND vs PAK Asia Cup Super-4 Live Updated Straight From Dubai International Cricket Stadium, Dubai