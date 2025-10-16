IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले केन विलियम्सन ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया तीनों फॉर्मेट का सबसे महान बल्लेबाज

Kane Williamson Picks Best All Format Batter in World: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ केन विलियमसन ने भारतीय स्टार विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑल-फॉर्मेट बल्लेबाज़ बताया है. विलियमसन ने कहा कि कोहली ने तीनों फार्मेंट (टेस्ट, वनडे और टी20) में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह वाकई प्रेरणादायक है. विलियमसन के मुताबिक, “विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर फॉर्मेट में खुद को लगातार बेहतर करता है. चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों या विपक्षी टीम कोई भी हो, कोहली का जुनून और निरंतरता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.”

विराट वनडे में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 302 मैचों और 290 पारियों में 57.88 की औसत, 93 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट, 51 शतकों और 74 अर्द्धशतकों के साथ 14,181 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है. इस साल सात वनडे मैचों की सात पारियों में विराट ने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन है.

इस साल उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला अभियान था, जहां उन्होंने पांच मैचों में 218 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी शामिल है.

विराट का ऑस्ट्रेलियाई खेल परिस्थितियों से भी पुराना नाता रहा है. उन्होंने 29 एकदिवसीय मैचों में 51.03 की औसत और 89 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें 29 पारियों में पांच शतक और छह अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133* रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी पिछली पांच पारियां क्रमशः 54, 56, 85, 54 और 84 रन हैं. ऑस्ट्रेलिया में उनकी पिछली पांच पारियां क्रमशः 104, 46, 21, 89 और 63 रन

ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की एकदिवसीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (वीसी), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.