विज्ञापन

'वो बदल जाते थे, उनका चेहरा जानवरों जैसा हो जाता था, लगता था डर', किशोर कुमार की चौथी पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा

किशोर की चौथी पत्नी लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में पति के व्यवहार को लेकर शॉकिंग खुलासे किए थे. लीना ने माना था कि उन्हें किशोर के व्यवहार से बहुत डर लगता था.

Read Time: 3 mins
Share
'वो बदल जाते थे, उनका चेहरा जानवरों जैसा हो जाता था, लगता था डर', किशोर कुमार की चौथी पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा
जब किशोर कुमार को देख निकल गई थी पत्नी की चीख
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा के दिवंगत गायक किशोर की बीते दिन 13 अक्टूबर को डेथ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर दिग्गज गायक के चाहने वालों ने उन्हें याद किया और उन्हें नम आंखों से एक बार फिर श्रद्धांजलि दी. किशोर कुमार ना सिर्फ एक गायक थे, बल्कि मजेदार और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टर भी थे. वह अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने के लिए भी मशहूर थे. कई फिल्मों में उन्होंने बतौर एक्टर भी काम किया है. हिंदी सिनेमा के दिग्गज स्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, शशि कपूर और कई एक्टर्स को किशोर दा ने अपनी आवाज दी है. सिंगर अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब चर्चा में रहे. चार शादी करने वाले सिंगर की चौथी पत्नी उनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं.

किशोर की चौथी पत्नी का शॉकिंग खुलासा

किशोर की चौथी पत्नी लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में पति के व्यवहार को लेकर शॉकिंग खुलासे किए थे. लीना ने माना था कि उन्हें किशोर के व्यवहार से बहुत डर लगता था. लीना ने बताया था कि एक दफा किशोर ने ऐसा मुंह बना लिया था कि उन्हें देखकर ही डर लग गया था. उन्होंने यह भी माना था  कि वह सिंगर की चौथी पत्नी थी और खुद को इनसिक्योर फील करती थीं और वह नहीं चाहती थी कि किशोर किसी और महिला के लिए उन्हें छोड़ दें. लीना ने आगे बताया था कि किशोर का मूड हर वक्त बदलता रहता था. उन्होंने बताया कि किशोर को कई पागल कहे यह सिंगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. लीना की मानें तो किशोर कुमार कभी सीरियस हो जाते थे, तो कभी वह बचकानी हरकत करने लगते थे.

किशोर कुमार ने पत्नी को डरा दिया था

लीना ने आगे कहा था कि एक बार किशोर ने उनसे पूछा कि था कि क्या उन्होंने उनके बारे में कोई अफवाह सुनी है. इस पर लीना ने मना कर दिया क्योंकि वह सिंगर पति के मुंह पर कुछ नहीं कहना चाहती थीं. लीना ने कहा, 'मैं फिल्म प्यार अजनबी है कि शूटिंग के लिए मेकअप रूम थी. जब मैंने उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया था, तो उन्होंने ऐसा चेहरा बनाया जो कोई भी नहीं बना सकता था. उन्होंने एक जानवर की तरह चेहरा बना लिया था और मैं डर गई थी ऐसा लगा जैसे कि वह पागल हो गए हों. मैंने अपने हेयर ड्रेसर की ओर देखा, फिर मैंने कहा दिया कि हां मैंने उनके बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं. फिर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई.'


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kishore Kumar, Kishore Kumar Death Anniversary, Kishore Kumar Wife Leena Chandavarkar, Leena Chandavarkar Interview, Leena Chandavarkar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com