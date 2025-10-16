दिवाली से पहले बिगड़ी दिल्ली की हवा... AQI लगातार दूसरे दिन ‘खराब,'  आनंद विहार का हाल सबसे बुरा 

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा की क्‍वालिटी भी बिगड़ गई है. गुरुवार को तड़के 4 बजकर 45 मिनट पर एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (एक्‍यूआई) 210 पर था. अधिकारियों की मानें तो बुधवार को लगातार दूसरे दिन हवा ‘खराब' कैटेगरी में रही, जबकि कुछ क्षेत्रों में एक्‍यूआई 300 के पार करके 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, आने वाले दिनों में भी एक्‍यूआई के इसी तरह से रहने की आशंका है. 15 अक्‍टूबर यानी बुधवार को राजधानी के 38 मॉनिटरिंग सेंटर्स में से पांच केंद्रों ने एयर क्‍वालिटी को ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया.

आनंद विहार का AQI 345

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में आनंद विहार का एक्‍यूआई सबसे ज्‍यादा 345 दर्ज किया गया. इसके बाद वजीरपुर का (325), द्वारका सेक्टर 8 (314) और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस और सीआरआरआई मथुरा रोड (दोनों 307) शामिल हैं. राजधानी के 20 मॉनिटरिंग सेंटर्स में एयर क्‍वालिटी ‘खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 13 सेंटर्स पर एक्‍यूआई ‘मध्यम' श्रेणी में रहा. डेटा के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्‍यूआई 233 दर्ज किया गया, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है.

सीपीसीबी के अनुसार, 0-50 एक्‍यूआई को ‘अच्छा', 51-100 को ‘संतोषजनक', 101-200 को ‘मध्यम', 201-300 को ‘खराब', 301-400 को ‘बहुत खराब' और 401-500 को ‘गंभीर' माना जाता है.

जमकर जल रही पराली

डिसीजन सपोर्ट सिस्‍टम (डीएसएस ) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान परिवहन उत्सर्जन का रहा, जो कुल उत्सर्जन का 16.7 प्रतिशत था. साथ ही, सैटेलाइट तस्‍वीरों से पता लगता है कि छह राज्यों में बुधवार को 136 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें उत्तर प्रदेश में 46, पंजाब में 11, हरियाणा में 7 और दिल्ली में 1 घटना शामिल थी.

तापमान में भी गिरावट!

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से 1.3 डिग्री कम है. आईएमडी ने गुरुवार के लिए ज्यादातर साफ मौसम का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः लगभग 17 और 32 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है.

लागू हुआ GRAP-1

सेंट्रल एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्‍यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 1 को लागू करने की घोषणा की है. इस चरण में खुले में जलने की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और धूल नियंत्रण के उपायों को लागू किया जाएगा. GRAP-1 का ध्यान प्रदूषण के स्रोत को कम करने पर है, खासकर धूल, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन से. राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब जो प्रतिबंध लागू हैं उनके तहत: