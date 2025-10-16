विज्ञापन
विशेष लिंक

स्टेडियम में लड़की ने लड़के को जड़ा थप्पड़, इंडिया-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में हुआ 'लव कलेश' वायरल

Girl slaps boy video: हाल ही में क्रिकेट मैच में बल्लेबाज़ और बॉलर का नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का मुकाबला देखने को मिला. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बोले- भाई, ये मैच नहीं, रिलेशनशिप टेस्ट चल रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
स्टेडियम में लड़की ने लड़के को जड़ा थप्पड़, इंडिया-वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में हुआ 'लव कलेश' वायरल
क्रिकेट मैदान में हुआ ड्रामा, कैमरे में कैद हुआ 'लव कलेश'

Cricket Match Incident: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है. मैदान पर रन बनते हैं, विकेट गिरते हैं, लेकिन कई बार दर्शक दीर्घा में भी ऐसा कुछ हो जाता है, जो मैच से ज्यादा चर्चा में आ जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में एक लड़की स्टैंड में बैठे एक लड़के को थप्पड़ मारती दिखती है, फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोरती नजर आती है. ये नजारा कैमरे में कैद होते ही कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया.

कहां और कब हुआ ये 'मैदान वाला तमाशा'? (India vs West Indies viral video)

घटना तब की है जब वेस्टइंडीज टीम अपनी दूसरी पारी में 293 रन पर चार विकेट खो चुकी थी. मैच के दौरान कैमरा दर्शकों की ओर गया और तभी ये ड्रामा सीन लाइव टेलीकास्ट में दिख गया. लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, हर कोई जानने को बेचैन हो गया, 'कौन है ये लड़की (girlfriend slaps boyfriend)?' और 'लड़के ने ऐसा क्या किया था?'

इंटरनेट पर रिएक्शन – 'लव फाइट थी या कुछ और?' (stadium fight viral)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अलग-अलग तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने लिखा, यह कोई गंभीर लड़ाई नहीं लगती. दूसरे ने मजाक में लिखा, जब एक बैट्समैन को सपोर्ट करे और दूसरा बॉलर को. किसी ने कहा, लव फाइट लग रही है, लड़का किसी और को देख रहा था शायद. तो वहीं कुछ लोगों ने लड़की के व्यवहार पर सवाल उठाए. एक यूज़र ने लिखा, अगर यही लड़का करता तो उसे पूरे देश से माफी मांगनी पड़ती. कुछ ने इसे पब्लिक में शर्मनाक हरकत बताते हुए कहा, देहाती मैक्स बिहेवियर. 

वीडियो ने मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा (Delhi stadium slap video)

वीडियो के साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर स्टेडियम में सिक्योरिटी कैसे इतनी कैज़ुअल रही? लोग कह रहे हैं कि, क्रिकेट मैच के बीच में लव फाइट का ये सीन किसी फिल्म से कम नहीं था.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket Match Incident, India Cricket, Arun Jaitley Stadium, Crowd Drama, Viral Video, Social Media Reactions, Gender Violence, West Indies Test, Girl Slaps Boy Video, India Vs West Indies Viral Video, Stadium Fight Viral, Delhi Stadium Slap Video, Arun Jaitley Stadium Incident, Cricket Match Viral Clip, Girl Boy Fight Video, Girlfriend Slaps Boyfriend, Viral Crowd Drama, Cricket Crowd Fight, Girl Slap Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com