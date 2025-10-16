बिहार विधानसभा चुनाव में आज का दिन बेहद अहम है. पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख कल है और आज कई दिग्गज उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने वाले हैं. तेजस्वी यादव ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था, अब एनडीए के बड़े चेहरे मैदान में उतर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुंगेर की तारापुर सीट से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी आज नामांकन करने जा रहे हैं. वहीं, समस्तीपुर के सरायरंजन सीट से जेडीयू के दिग्गज मंत्री विजय चौधरी भी पर्चा दाखिल करेंगे.
दूसरी ओर, कई दलों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है. कई सीटों पर बागी तेवर और विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं. जेडीयू और बीजेपी के भीतर भी टिकट को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं. राजनीतिक हलचल के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है. कल तक नामांकन की डेडलाइन है, इसलिए आज का दिन चुनावी सरगर्मी और सियासी बयानबाज़ी से भरा रहेगा.
बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी: दिव्या गौतम
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम ने बुधवार को दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा (माले) के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और यह युवाओं की सरकार होगी. आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में कई स्थानीय समस्याएं हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ.
बिहार में बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अहम हैं. पटना में दिन-दहाड़े अस्पताल में घुसकर हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं. जलभराव और रोज होने वाली दुर्घटनाएं भी बड़ी समस्याएं हैं। मैं बचपन से दीघा की जनता के मुद्दों को देख रही हूं, लेकिन आज तक स्थानीय विधायक को सक्रिय नहीं देखा.
बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव के पास लगभग 8.1 करोड़ रुपए की संपत्ति
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति की भी जानकारी दी. अपने नामांकन के साथ तेजस्वी ने जो हलफनामा भी दाखिल किया है उसके अनुसार उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 8.1 करोड़ रुपए घोषित की. हलफनामे में कई आलीशान और महंगी वस्तुओं का विवरण दिया गया है, जिनमें एक इतालवी निर्मित पिस्तौल और 1.05 लाख रुपए मूल्य के 50 जिंदा कारतूस, और एक डेस्कटॉप और लैपटॉप शामिल हैं.
नाराजगी के बीच कांग्रेस ने बिहार में बांटे टिकट, राजद के साथ मतभेद सुलझाने की कोशिश
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपने कई नेताओं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, को पार्टी टिकट दे दिए. इस दौरान पार्टी को नाराज नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा. वहीं उसने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मतभेदों को भी सुलझाने की कोशिश तेज कर दी.