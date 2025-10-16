विज्ञापन
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने काबुल पर हुए ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार: रिपोर्ट

बुधवार को किए गए हमले में अफगानिस्तान में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, जबकि कइयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी. पाकिस्तान के इस हमले में कई तालिबानी लड़ाके भी मारे गए थे.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार
  • पाकिस्तान ने बुधवार को अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में ड्रोन हमले कर कई तालिबानी लड़ाकों को मार डाला था
  • अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस ड्रोन हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है
  • पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डक क्षेत्र में हुए हमलों को विफल कर 15 से 20 अफगान तालिबानी को मार गिराया था
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले अभी शांति हो लेकिन ये शांति कितने दिनों तक जारी रहेगी ये एक बड़ा सवाल है. बुधवार को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ड्रोन से हमला किया था. इस हमले में तालिबान लड़ाकों के साथ-साथ कई अन्य लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस हमले पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार अफगानिस्तान ने बुधवार को हुए ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है. 

आपको बता दें कि बुधवार को पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के कंधार को निशाना बनाया था. इस हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कइयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी. पाकिस्तान के इस हमले में कई तालिबानी लड़ाके भी मारे गए थे.

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया था. इस बयान में कहा गया था कि अफ़ग़ान तालिबान ने बुधवार तड़के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में चार जगहों पर कायराना हमले किए. बयान में कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया. इसमें आगे कहा गया था कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमले को विफल करने के दौरान 15 से 20 अफ़ग़ान तालिबानी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. 

48 घंटे के लिए संघर्षविराम

बुधवार को ही खबर आई थी कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के संघर्षविराम पर राजी हो गए हैं. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये संघर्षविराम बुधवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया था. इससे पहले, दोनों की लड़ाई सीमा पर सैन्य ठिकानों पर हमले से आगे बढ़कर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने तक पहुंच गई थी. पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई रिहाइशी इलाकों पर हमले किए और काबुल व कंधार में एयरस्ट्राइक की थी.  

