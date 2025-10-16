विज्ञापन
इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले नंदलालपुरा में बुधवार की शाम को करीब 24 किन्नरों के जहरीला पदार्थ पी लिया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फिनायल पीने की बात सामने आई है. मामले की जांच की जा रही है.

पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है.
  • इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र में लगभग 24 किन्नरों ने किसी विवाद के कारण जहर पी लिया, कई की हालत गंभीर है.
  • पुलिस ने फिनायल जहरीला पदार्थ पीने की प्रारंभिक जानकारी दी है, पर जांच के बाद ही पुष्टि होगी.
  • एमवाय अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है, सीएमएचओ को समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इंदौर:

इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र में चल रहे किन्नरों के आपसी विवाद में एक गुट के करीब 24 किन्नरों ने जहर पी लिया. इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. जहर पीने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस सहित पुलिस वाहनों के जरिए किन्नरों को अस्पताल पहुंचाया गया.  एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फिनायल पीने की बात सामने आई है. उन्होंने किस तरह का पदार्थ पिया है, इसकी पुष्टि जांच के बाद स्पष्ट होगी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सभी 24 प्रभावितों का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावितों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराया जाए. बताया गया कि मरीजों की स्थिति स्थिर है और निरंतर पुलिस प्रशासन की निगरानी में इलाज जारी है. जहरीला पदार्थ किस कारण से पीया है इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

कुछ समय पहले ही इस आपसी विवाद में दो मीडियाकर्मियों द्वारा एक किन्नर के साथ कुकर्म करने के मामले ने भी तुल पकड़ा था. कई दिनों से चल रहे आ रहे किन्नरों के इस विवाद में पूर्व में एसआईटी गठित हो चुकी है,  लेकिन एक बड़े अफसर का ट्रांसफर होते ही एसआईटी भी चुप बैठ गई.

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट

पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है. कलेक्टर  शिवम वर्मा द्वारा पल-पल की जानकारी ली जा रही है. एमवाय अस्पताल में सभी प्रभावितों का उपचार सुनिश्चित किया जा चुका है. मौके पर एसडीएम प्रदीप सोनी और तहसीलदार मौजूद है. सीएमएचओ डॉ. हासानी और अस्पताल के डॉक्टर्स उपचार में संलग्न है.

डीसीपी आनंद कलादगि ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित कुल 24 किन्नरों को एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल लाया गया. सभी का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है. प्रभावितों की तबियत ठीक होने के पश्चात उनका स्टेटमेंट लिया जायेगा और किस कारण से कौन सा पेय पदार्थ पिया गया है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जायेगी. अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है

