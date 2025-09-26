विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025 Final: पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेगी भारत-पाकिस्तान, जानें दोनों टीमों की कैसी है टक्कर

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में खिताब के लिए आपस में टकराएंगी.

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025 Final: पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेगी भारत-पाकिस्तान, जानें दोनों टीमों की कैसी है टक्कर
India vs Pakistan
  • एशिया कप के 39 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी
  • पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई है
  • भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के 39 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में खिताब के लिए आपस में टकराएंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत की मगर आखिर में उनके बल्लेबाज बुरी तरह लुढ़क गए और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली.

कमाल की बात है कि एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में कभी आमने-सामने नहीं हुई हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. 

एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के रिकॉर्ड

- कुल मुकाबले: 18
- भारत की जीत: 10
- पाकिस्तान की जीत: 6
- बेनतीजा मैच: 2

हालांकि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है और भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दो बार हराया है. लेकिन मैदान के बाहर विवाद इतने गर्म हैं कि फाइनल को लेकर तनाव अभी से ही बढ़ने लगा है.

आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुपर फॉर के मैच के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी की तारीफ की है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने X पर ट्वीट किया है, 'एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा. भारत ने अपना प्रभुत्व दिखाया है और अन्य टीमों के साथ अंतर स्पष्ट कर दिया है. पाकिस्तान टीम ने भी सुधार दिखाया है, खासकर गेंदबाजी विभाग में.'

अभी से ही भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर मीम्स की बाढ़ आने लगी है.

प्रमुख अंश 

- पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में बनाई जगह 

- अब होगा पाकिस्तान बनाम भारत फाइनल

- एशिया कप में पहली बार होगा भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल

- रविवार को होगा भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल

- पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराया 

एशिया कप सुपर 4

पाकिस्तान 135/8
बांग्लादेश 124/9

यह भी पढ़ें- 'पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ', कौन है वो बॉलीवुड एक्टर? जो है बुमराह का फैन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com