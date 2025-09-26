Asia Cup 2025 Final: पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेगी भारत-पाकिस्तान, जानें दोनों टीमों की कैसी है टक्कर

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के 39 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में खिताब के लिए आपस में टकराएंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत की मगर आखिर में उनके बल्लेबाज बुरी तरह लुढ़क गए और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली.

कमाल की बात है कि एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में कभी आमने-सामने नहीं हुई हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.

एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के रिकॉर्ड

- कुल मुकाबले: 18

- भारत की जीत: 10

- पाकिस्तान की जीत: 6

- बेनतीजा मैच: 2

हालांकि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है और भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दो बार हराया है. लेकिन मैदान के बाहर विवाद इतने गर्म हैं कि फाइनल को लेकर तनाव अभी से ही बढ़ने लगा है.

आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुपर फॉर के मैच के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी की तारीफ की है.

Superb bowling show against Bangladesh seals Pakistan's place in the Asia Cup final 👊#PAKvBAN 📝: https://t.co/M4DkqxaO6f pic.twitter.com/MnFTuj56Fy — ICC (@ICC) September 25, 2025

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने X पर ट्वीट किया है, 'एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा. भारत ने अपना प्रभुत्व दिखाया है और अन्य टीमों के साथ अंतर स्पष्ट कर दिया है. पाकिस्तान टीम ने भी सुधार दिखाया है, खासकर गेंदबाजी विभाग में.'

For the first time in 41 years of Asia Cup history, we'll see an India vs Pakistan final. India have shown their dominance, the gap with others is clear. Pak team, meanwhile, have shown improvement specially in the bowling department. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 25, 2025

अभी से ही भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर मीम्स की बाढ़ आने लगी है.

India Vs Pakistan Asia Cup final

Scene #INDvsPAK pic.twitter.com/c9QOgu8Ovb — Mayank (@mayankcdp) September 25, 2025

एशिया कप सुपर 4



पाकिस्तान 135/8

बांग्लादेश 124/9

