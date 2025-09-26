'पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ', कौन है वो बॉलीवुड एक्टर? जो है बुमराह का फैन

विज्ञापन
Asia Cup 2025 India vs Bangladesh: बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल ने जसप्रीत बुमराह को बताया अपना फेवरेट क्रिकेटर.

Jasprit Bumrah
  • एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया जिसमें भारत ने जीत हासिल की
  • IND के फाइनल में प्रवेश करने में सफल होने के दौरान बॉबी देओल और राघव जुयाल भी दर्शक दीर्घा में नजर आए
  • बॉबी देओल ने मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों की खासतौर पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की प्रशंसा की
Asia Cup 2025 India vs Bangladesh: एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला बीते 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम इस मैच में बाजी मारते हुए फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही. मैच के दौरान बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिला. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के कलाकार बॉबी देओल और राघव जुयाल टीम इंडिया का दर्शकदीर्घा से हौसला बढ़ाते हुए नजर आए. दोनों अभिनेताओं ने ना केवल मैच का लुत्फ उठाया, बल्कि इस दौरान अपने विचार भी साझा किए. 

संजना गणेशन के साथ हुई बातचीत के दौरान बॉबी देओल ने कहा कि वह इस मुकाबले को लेकर किसी बच्चे की तरह उत्साहित हैं. मौजूदा समय का वह पूरा लुत्फ उठा रहे हैं. मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की. उसे देख उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर सराहना की. बुमराह का स्पेल उन्हें खासतौर पर पसंद आया. इस दौरान उन्होंने उनके अहम विकेट की ओर इशारा भी किया. 

बॉबी देओल के साथ मैच का लुत्फ उठाने स्टेडियम तक पहुंचे राघव जुयाल ने कहा कि वह पहली बार कोई लाइव क्रिकेट मैच स्टेडियम में आकर देख रहे हैं. एंकर ने जब उनके चाहने वाले और टीम के लिए एक छोटा सा मैसेज देने को कहा तो उन्होंने  मजाकिया अंदाज में बुमराह की तारीफ की. युवा एक्टर ने अपने शो की एक लाइन को मजाकिया अंदाज में कोट करते हुए कहा, 'अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ.' इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह बुमराह के बहुत बड़े फैन हैं. 

India, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Cricket
