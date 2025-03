आशुतोष शर्मा नहीं, इस खिलाड़ी के वजह से दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत, मोहम्मद कैफ के बयान से मची सनसनी

Mohammad Kaif, Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 4th Match: आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां डीसी की टीम आशुतोष शर्मा के आतिशी बल्लेबाजी के बदौलत एक विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मगर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का कुछ अलग ही विचार है. उनका मानना है कि पिछले मुकाबले में डीसी को आशुतोष की वजह से नहीं बल्कि कुलदीप यादव की वजह से जीत मिली है.

मोहम्मद कैफ ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा, 'कुलदीप यादव ने अंत में अंतर पैदा किया. मुकाबले में उन्होंने 15 गेंदे डॉट डाली. डीसी की तरफ से वह सबसे किफायती गेंदबाज रहे और दो सफलता भी हासिल की. रडार से अक्सर वह बाहर रहते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा ने उनका बखूबी इस्तेमाल किया था.'

Kuldeep Yadav Game Changer of Delhi Capitals 🙌



- He gets the big Wicket of Captain Pant and makes the Comeback of his team in the Game.



- In last over he gets the Wicket of Ayush Badoni and His Bowling Figure is 4-0-20-2. pic.twitter.com/wtbInE3cRQ