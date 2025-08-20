विज्ञापन

धनाश्री वर्मा के तलाक के बाद कैसे गुजरे 5 महीने, 10 तस्वीरें खोल देंगी पूरा सच

धनाश्री की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पहले इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. रिश्ता शुरू होने के पांच साल में ही खत्म भी हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
धनाश्री वर्मा के तलाक के बाद कैसे गुजरे 5 महीने, 10 तस्वीरें खोल देंगी पूरा सच
धनाश्री वर्मा मार्च 2025 में युजवेंद्र चहल से अलग हुईं
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से रिश्ते को लेकर चर्चा में आईं धनाश्री वर्मा एक डांसर, कोरियोग्राफर, डेंटिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वह सोशल मीडिया पर पहली बार अपने डांस वीडियो की वजह से चर्चा में आई थीं. करियर की बात करें तो धनाश्री वर्मा एक ट्रेन्ड डांसर और कोरियोग्राफर हैं. धनाश्री इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करती हैं. बात करें पढ़ाई लिखाई की तो धनाश्री ने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की और उन्होंने बतौर डेंटिस्ट काम भी किया है.

उथल-पुथल से भरी रही पर्सनल लाइफ 

धनाश्री की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पहले इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. धनाश्री और युजवेंद्र चहल की जान पहचान साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी. चहल ने डांस क्लास को लेकर धनाश्री से बातचीत की. ये बॉन्डिंग पहले दोस्ती में बदली और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि इसी साल यानी कि 2020 में ही इन्होंने शादी कर ली. 

पांच साल में आई दरार

अभी रिश्ता शुरुआती दौर में ही था कि इनके बीच अनबन की अफवाहें उड़ने लगीं. आखिर में साल 2025 में इन्होंने ऑफीशियली अलग होकर अलगाव और तकरार की खबरों को सच साबित कर दिया. हाल में धनाश्री ने एक पॉडकास्ट में अपने तलाक के उस दिन को याद किया जब अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था. उन्होंने बताया कि मैं मेंटली इस चीज के लिए तैयार थी लेकिन जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो मैं भावुक हो गई और जोर-जोर से रोने लगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Yuzvendra Singh Chahal, Cricket, Dhanashree Verma Divorce, Dhanashree Verma, Yuzvendra Chahal, Dhanashree Chahal Fake Marriage, Humans Of Bombay Podcast, Dhanashree, Dhanashree Yuzvendra Divorce, Dhanashree Chahal Divorce, Dhanashree Yuzi, Dhanashree Verma Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com