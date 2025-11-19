Ashes Series 2025: पर्थ टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, धाकड़ गेंदबाज की हुई वापसी

England Announce 12-member squad for 1st Test vs Australia: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू हो रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को फिट घोषित कर दिया गया है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा घोषित 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ पांच तेज गेंदबाजों को शामिल किया है.

इंग्लैंड की ओर से 19 टेस्ट मुकाबलों में 68 विकेट हासिल कर चुके शोएब बशीर इस फॉर्मेट में 50 विकेट निकालने वाले सबसे युवा इंग्लिश गेंदबाज हैं, लेकिन वह जुलाई 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं. उंगली में चोट की वजह से बशीर इंग्लैंड की टीम से बाहर रहे. इस पिच पर सूखापन है, जिससे बशीर एक प्रमुख दावेदार बन गए हैं.

वुड ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच में आठ ओवर फेंके और अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस होने के बाद एहतियाती स्कैन के लिए मैदान से बाहर चले गए. वुड ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच में आठ ओवर फेंके और अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस होने के बाद एहतियाती स्कैन के लिए मैदान से बाहर चले गए.

सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहां गति और उछाल मिलने की उम्मीद है. ऐसे में मेहमान टीम केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति पर ही कायम रह सकती है. इंग्लैंड की संभावित टीम में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ी हैं, जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.

12-सदस्यीय टीम में नामित बल्लेबाजी लाइन-अप में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, बेन डकेट और जैक क्रॉली के ओपनिंग करने की उम्मीद थी, इसके बाद ओली पोप, रूट, हैरी ब्रुक, स्टोक्स और विकेटकीपर जेमी स्मिथ जैसे विश्वसनीय मध्य क्रम में दिखेंगे.

एशेज के इतिहास में साल 1882 से अब तक कुल 345 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 142 मैच अपने नाम किए, जबकि 110 मुकाबलों में इंग्लैंड को जीत नसीब हुई. दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच पर्थ में होगा. दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में आयोजित होगा. सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में होगा, जबकि 26 दिसंबर से मेलबर्न में चौथे टेस्ट की शुरुआत होगी. सीरीज का पांचवां मैच 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है.

पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम: बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर.

