Walnut Benefits: अखरोट को रात भर भिगोकर सुबह खाएं तो क्या होगा? शरीर को मिलेंगे ये 5 फायदे

Walnut Benefits: डाई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए हमेशा से ही अच्छा होता है. सर्दी में नट्स का सेवन बॉडी को गर्म रखने और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है. ऐसे में अखरोट का सेवन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अखरोट का सेवन कैसे करना चाहिए. दरअसल, अखरोट सबसे महंगे बीजों में से एक है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिन में कम से कम दो अखरोट खाने चाहिए. पोषक तत्वों से भरपूर इन अखरोटों को सुपरफूड कहा जा सकता है. अखरोट खाने से दिल और दिमाग की सेहत बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें:- Chickpeas Benefits: रोज चना खाने से क्या होता है? इन 5 विटामिन्स का है खजाना, जानिए चने खाने के क्या फायदे हैं

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, सर्दी में अखरोट का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग, दिल और दिमाग की हेल्थ को फायदा मिलता है. चलिए आपको बताते हैं अखरोट को रात भर भिगोकर सुबह खाएं तो क्या होता है. अखरोट खाने का सही समय क्या है. अखरोट खाने के फायदे क्या हैं.

अखरोट को भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अखरोट को भिगोकर ही खाना चाहिए. इनमें मौजूद कुछ एंजाइम भिगोने के बाद ही आसानी से पचते हैं. इसीलिए इन्हें भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है. अखरोट भिगोने से उनमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है. यह एसिड शरीर को पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित करने से रोकता है. अखरोट भिगोने से शरीर विटामिन और मिनरल्स को आसानी से अवशोषित कर पाता है.

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए जरूरी हैं. रोजाना भीगे हुए अखरोट खाने से आपकी याददाश्त और एकाग्रता बेहतर होगी. इनमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, जो हार्ट रोगों के जोखिम को कम करते हैं.

भीगे हुए अखरोट में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है. यह कब्ज से राहत दिलाता है.

अखरोट का सेवन स्किन के लिए लाभकारी हो सकता है. अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स स्किन को होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.