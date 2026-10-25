भुवनेश्वर- शमी बाहर, प्रसिद्ध-अर्शदीप को मौका, 2027 वर्ल्ड कप के लिए अंजिक्य रहाणे की पेस बैटरी ने चौंकाया

प्रज्ञान ओझा हाल ही में भारतीय पुरुष टीम के चीफ सेलेक्टर बने हैं और उनके सामने 2027 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम चुनने की एक बड़ी चुनौती है. ओझा और उनकी टीम को कई उलझनों को सुलझाना होगा, जिसमें तेज गेंदबाजों का चयन भी शामिल है. जसप्रित बुमराह का टीम में होना लगभग तय है और वे तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे, लेकिन सवाल उनके बाद का है. बुमराह के साथ कौन-कौन स्क्वाड में जगह बना पाएगा, यह तय करना काफी मुश्किल होने वाला है. इसे लेकर काफी बहस होने की संभावना है. भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 2027 विश्व कप के लिए अपने पसंदीदा पांच तेज गेंदबाजों को चुनकर इस बहस की शुरुआत कर दी है, और उन्होंने इस सूची में कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं किया है.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, रहाणे ने भारत की 2027 विश्व कप टीम के लिए अपने पांच तेज गेंदबाज़ों के रूप में बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और मयंक यादव को चुना. इसका मतलब यह हुआ कि रहाणे ने हर्षित राणा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और गुरनूर बराड़ जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया.

हाल के महीनों में अर्शदीप और प्रसिद्ध अक्सर भारत के ODI सेटअप का हिस्सा रहे हैं. वहीं, सिराज कभी टीम का हिस्सा होते हैं तो कभी बाहर. मयंक को चुनने का रहाणे का फैसला सबसे चौंकाने वाला है. चोट से अक्सर परेशान रहने वाले इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर में 156.7 kmph की टॉप स्पीड दर्ज की है, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी ODI नहीं खेला है. उन्होंने केवल 11 T20I मैच खेले हैं.

हर्षित और भुवनेश्वर कहां हैं?

भुवनेश्वर और शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी रहाणे की चुनी गई पांच गेंदबाज़ों की सूची में जगह नहीं बना पाए, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज हर्षित राणा का बाहर रहना है. हर्षित ने अब तक खेले गए 14 वनडे मैचों में 26 विकेट लिए हैं, यानी उनका औसत प्रति मैच लगभग दो विकेट का है. उन्होंने निचले मध्य-क्रम में बल्लेबाज़ी करते हुए भी अपनी क्षमता दिखाई है और एक अर्धशतक भी जड़ा है.

हाल के दिनों में गुरनूर बराड़ लगातार भारतीय वनडे सेटअप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी रहाणे की टीम में जगह नहीं मिली. जहां तक भुवनेश्वर और शमी की बात है, तो भुवनेश्वर अपने टी20 कमबैक के बाद से संघर्ष करते दिखे हैं, जबकि शमी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच लगभग दो साल पहले खेला था और वो लगातार घरेलू सर्किट में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और वापसी को लेकर ताल ठोक रहे हैं.

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