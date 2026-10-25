20 देशों में जा चुकी US ब्यूटी ब्रांड की फाउंडर आई भारत, दूसरे दिन ही बदल गई सोच

Viral Video: 20 से अधिक देशों देशों में जा चुकी एक ब्यूटी ब्रांड की फाउंडर ने भारत की ट्रिप को लेकर अपना अनुभव बताया है. कोरियन-अमेरिकन ब्यूटी एंटरप्रेन्योर Eunha करीब एक हफ्ते के लिए भारत आई हैं, जिसमें उन्होंने दूसरे दिन इंस्टाग्राम पर भारत ट्रिप को लेकर वीडियो पोस्ट किया है. मूल रूप से कोरियन महिला Eunha ने बताया कि भारत का अनुभव बिल्कुल अलग साबित हो रहा है. उन्होंने कहा कि किसी मार्केट को आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीन पर जाकर देखने से असली तस्वीर सामने आती है.

भारत का अनुभव एकदम अलग

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में Eunha ने बताया कि भारत आए उनको दो दिन हो गए. अब तक 20 से ज्यादा देशों में जा चुकी हैं, लेकिन भारत उनके लिए एकदम से बिल्कुल अलग और नया अनुभव वाला है. यहां की संस्कृति और लोगों के जीने का तरीक़ा बहुत अलग है.

गुरुग्राम के एयरो सिटी में रुकी विदेशी महिला

Eunha ने गुरुग्राम के एयरो सिटी में एक शेयर्ड ऑफ़िस से वीडियो बनाया और कहा कि यहां पर मेरी कई मीटिंग्स हुईं, मैंने यहां के रिटेल स्टोर्स देखे, नायका (Nykaa) को समझा और यह देखा कि लोग यहां किस तरह पैसे खर्च करते हैं, यह सब बहुत मायने रखता है. हालांकि, मुझे अभी और भी बहुत कुछ देखना है. मेरे पास अभी 5-6 दिन और हैं. विदेशी महिला ने कहा कि अपनी आंखों से चीज़ों को देखकर मुझे एहसास होता है कि दुनिया कितनी विशाल है.

मेरे सामने कई नए मौक़े हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारा काम भी है जिसे समझना और पूरा करना है. पहले के मुक़ाबले, अब जब मैं विदेश में रहती हूं तो एक बड़ा फ़र्क यह है कि मुझे काफ़ी ज़मीनी काम (ग्राउंडवर्क) करना पड़ता है, चाहे मैं भारत में रहूं, अमेरिका में या कहीं और. मुझे ईमेल के जवाब देने होते हैं और कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो अभी पूरी तरह से व्यवस्थित (systematized) नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि मैं लगातार किसी न किसी काम में लगी हुई हूं.

5 दिन और भारत में रुकेगी कोरियन महिला

Eunha ने आगे कहा कि कभी-कभी यह थोड़ा थका देने वाला लगता है, लेकिन फिर भी इसे करना सार्थक है. आज मैं सुबह 6 बजे उठी, अपने ईमेल चेक किए, 7:30 बजे तक काम किया और फिर नाश्ता करने गई. मेरे उठने-सोने के समय और इस महीने तय की गई दूरी को देखें, तो यह पृथ्वी के एक चक्कर लगाने के बराबर है, इसलिए यह थोड़ा थका देने वाला तो है, लेकिन मुझे फिर भी यह पसंद है. मैं भारत में बचे हुए 5 दिनों का भी रिकॉर्ड रखूंगी. Eunha ब्यूटी ब्रांड की फाउंडर हैं और उनका eunha skincare के नाम से ब्रांड है, जो कोरिया और अमेरिका में चल रहा है. वह 2026 मिस कोरिया गैंगवोन का खिताब जीत चुकी हैं.

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