संजू-अभिषेक नहीं, इस खिलाड़ी में कप्तान बनने का दम, इरफान पठान की बड़ी भविष्यवाणी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव के पलों में तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक यादगार जीत दिलाई. 181 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 70 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर तिलक ने पहले नमन धीर के साथ साझेदारी और फिर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक गेंद रहते ही जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही भारत सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है. भारत की शानदार जीत के बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने तिलक को लेकर भविष्यवाणी करते हुए उन्हें भविष्य का लीडर बताया.

क्रिकइन्फो पर बाएं हाथ के बल्लेबाजी की पारी को लेकर पूर्व ऑलराउंडर ने कहा,"वाह, यह शानदार था. एक समय तो ऐसा लगा था कि मैच मुश्किल हो सकता है, है ना? और हमें लगा कि यह वाकई एक कठिन काम होगा. देखिए, तिलक वर्मा एक बहुत ही बहुमुखी क्रिकेटर हैं. अगर आप उनके करियर को देखें, तो उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 200 रन तक बनाए हैं."

इरफान ने आगे कहा,"पिछले मैच में भी उन्होंने नंबर तीन पर ही बल्लेबाजी की थी. भले ही वह पिछले मैच में सफल नहीं रहे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वह भविष्य के लीडर बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुश्किल स्थितियों को कैसे संभालना है और अलग-अलग क्रम पर कैसे बल्लेबाजी करनी है."

तिलक की पारी को लेकर इरफान ने आगे कहा,"जो खिलाड़ी ऊपर के क्रम पर बल्लेबाजी करना पसंद करता हो, उसके लिए नीचे के क्रम पर आकर मैच जिताना-जैसा कि उन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाकर किया-एक बेहतरीन प्रयास था. स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने जो खेल दिखाया, वह बहुत महत्वपूर्ण था. उन्होंने छह गेंदों पर सात रन बनाए. उन्हें पता था कि पिछले मैच में वह स्पिनर के खिलाफ आउट हो गए थे, इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि तेज गेंदबाजों के आने पर वे उन पर हमला करेंगे, लेकिन स्पिनरों के खिलाफ, पारी की शुरुआत में, वे थोड़ा समय लेंगे. उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और बहुत बढ़िया खेले."

बता दें, क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने 70 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद तिलक वर्मा ने नमन धीर (31) के साथ छठे विकेट के लिए 42 रन और नितीश रेड्डी (नाबाद 26) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंदों में 69 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिलाई.

तिलक ने एक बार फिर मुश्किल समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ठीक वैसा ही जैसा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में किया था. 'मेन इन ब्लू' के लिए जो जीत नामुमकिन लग रही थी, उसे हासिल करने में तिलक ने अहम भूमिका निभाई. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

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