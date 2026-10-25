वसीम अकरम ने चुनी IND-PAK की ऑलटाइम ODI XI, सहवाग-अनवर ओपनर, कोहली नंबर 5, इमरान खान कप्तान

वसीम अकरम ने भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिलाकर ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे वो वनडे क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मानते हैं. अकरम ने फोक्स क्रिकेट पर भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल टाइम वनडे प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जिसमें अकरम ने ओपनर के तौर पर सईद अनवर और वीरेंद्र सहवाग का चुनाव किया है. बता दें कि दोनों बल्लेबाज अपने-अपने देश के लिए बतौर ओपनर काफी सफल रहे हैं. अनवर ने वनडे में 247 मैच में 8824 रन बनाए हैं तो वहीं, सहवाग ने 251 वनडे मैच में 8273 रन बनाने में सफलता हासिल की है.

नंबर 3 पर वसीम अकरम की पसंद सचिन तेंदुलकर बने हैं, इसके बाद अकरम ने नंबर 4 पर जावेद मियांदाद को चुना है. स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात अकरम ने नंबर 5 पर विराट कोहली को जगह दी है.

नंबर 6 पर अकरम ने इमरान खान का चुनाव किया है. वहीं, अकरम ने इमरान खान को कप्तान भी चुना है. बता दें कि इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद अकरम ने धोनी को विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह दी है. वसीम अकरम ने ऑलराउंडर के लिए कपिल देव को अपनी इस टीम में शामिल किया है. स्पिनर के तौर पर अकरम की पसंद सकलैन मुश्ताक बने हैं. वहीं, बतौर तेज गेंदबाज अकरम की पसंद जसप्रीत बुमराह और वकार युनुस हैं.

वसीम ने इस खास टीम को चुनते वक्त ये भी कहा कि, "इस टीम को कोई नहीं हरा सकता, मैं आपको यह यकीन दिला सकता हूं"

अकरम की ऑल-टाइम IND-PAK ODI प्लेइंग XI

सईद अनवर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद, विराट कोहली, इमरान खान (कप्तान) , कपिल देव, धोनी (विकेटकीपर) , सकलैन मुश्ताक, जसप्रीत बुमराह, वकार युनुस

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