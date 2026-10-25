PAK vs ENG: पाकिस्तान ने क्यों छोड़ी हरी जर्सी? लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ पिंक रंग में उतरी टीम, जानिए वजह

क्रिकेट प्रेमियों ने पाकिस्तान की टीम को वाइट बॉल क्रिकेट में अक्सर ग्रीन जर्सी में ही देखा है. मगर इंग्लैंड के साथ लाहौर में जारी वनडे ट्राई सीरीज में आज खिलाड़ी पिंक जर्सी में नजर आ रहे हैं. जिसके बाद से हर कोई हैरान है. लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर हमेशा ग्रीन जर्सी में नजर आने वाली पाकिस्तान की टीम आज पिंक जर्सी में क्यों खेल रही है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. पिंक जर्सी पहनने का फैसला खिलाड़ियों का नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है. बोर्ड चाहता है कि महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा जाए. यही वजह है कि महिलाओं के बीच स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के इरादे से खिलाड़ियों को पिंक जर्सी पहनाकर मैदान में उतारा गया है.

'ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ' के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर महीना

पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी वनडे ट्राई सीरीज अक्टूबर माह में खेला जा रहा है. जारी माह यानी कि अक्टूबर महीने को दुनियाभर में 'ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ' के रूप में भी मनाया जाता है. इसलिए अक्टूबर महीने को 'पिंकटूबर' भी कहा जाता है.

गद्दाफी स्टेडियम भी गुलाबी रंग में रंगा

खिलाड़ी ही नहीं लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम भी गुलाबी रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आ रहा है. यही नहीं स्टंप और स्कोर लाइन भी पिंक कलर में ही दिखाई पड़ रहा है. पीसीबी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का इस्लेमाल एक नेक कार्य के लिए कर रही है, जो की सराहनीय है.

जानिए विशेष मुहिम के पीछे का मकसद

विशेष मुहिम के पीछे का मेन मकसद बीमारी की जल्द से जल्द पहचान करना, रेगुलर जांच और टाइम पर इलाज के महत्व के बारे में जागरुकता फैलाना है. इसके अलावा बीमारी से प्रभावित लोगों की मदद और सपोर्ट के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है.

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