किराया चुकाने के लिए घर में ही छापने लगा 500 रुपये के नकली नोट, 37 लाख बरामद, नागपुर की घटना

नागपुर से अजीबोगरीब कहें या हैरानी से भरी घटना कहें, यहां एक शख्स ने किराए के कमरे में 37 लाख रुपये के नकली 500 रुपये के नोट छापे. बताया जा रहा है कि किराये देने के विवाद के चलते ये रैकेट सामने आया है. इसका खुलासा तब हुआ जब किरायेदार ने कई दिनों तक मौजूद न रहने पर कमरे का ताला तोड़ा तो नोट देख हैरान रह गया. घटना वथोडा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है. पुलिस जब मौके पर पहंची तो कमरे में नकली नोटों के बंडल, एक प्रिंटर और छपाई का सामान देखकर दंग रह गई. पुलिस ने 48 लाख रुपये के आधे छपे हुए नोट और अन्य सामग्री भी यहां से बरामद की . आरोपी नागपुर के त्रिमूर्ति नगर का निवासी पुष्पक कृष्ण भंडारकर है. फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इन नोटों के मिलने से साफ है कि वह अपने खर्च के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा था.

जानकारी के मुताबिक- पुष्पक ने डेढ़ साल पहले खारबी इलाके में एक कमरा किराये पर लिया था. उसका रेंट एग्रीमेंट जनवरी में खत्म हो गया था. जब मकान मालिक रमेश ने उसे कमरा खाली करने के लिए कहा तो पुष्पक ने कथित तौर पर उसको चाकू दिखाकर धमकाया भी. इसके बाद रमेश ने वाथोड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा, क्योंकि किरायेदार लंबे समय से कमरे में नहीं आया था, इसलिए मकान मालिक ने शनिवार को हथौड़े से कमरे का ताला तोड़ दिया. अंदर घुसा तो एक बाल्टी में नोटों के बंडल, बिखरे हुए कागज और कमरे में लगा एक प्रिंटर देखा. ये देखकर रमेश घबरा गया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो उन्हें 500 रुपये के जाली नोटों के बंडल मिले. नोटों की गिनती के लिए मशीन भी मंगवाई गई.

शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी ने कथिततौर पर 37 लाख रुपये के जाली नोट छापे थे. जांचकर्ताओं को आंशिक रूप से छपे हुए नोट और छपाई की सामग्री भी मिली. बरामद नोटों और सामग्री का कुल मूल्य लगभग 48 लाख रुपये आंका गया, जिसमें एक तरफ छपे नोट और दूसरी तरफ खाली नोट भी शामिल हैं. बता दें कि पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया और पुष्पक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस उसकी तलाश के साथ नकली नोट कारोबार से जुड़े हालातों की छानबीन कर रही है.