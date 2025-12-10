इस दिन फिर होगा IND vs PAK के बीच महामुकाबला, यहां देखें U19 Asia Cup का पूरा शेड्यूल

- अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट 12 दिसंबर से यूएई में शुरू होकर 21 दिसंबर को फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा
- टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, नेपाल,यूएई की आठ टीमें भाग लेंगी
- टीमें दो ग्रुप्स में विभाजित हैं, हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी
U19 Asia Cup schedule: अंडर 19 एशिया कप शुक्रवार, 12 दिसंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. यह टूर्नामेंट अगले साल जनवरी में होने वाले U19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए होगा, U19 एशिया कप में आठ टीमें हैं जिसमं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, नेपाल और टूर्नामेंट होस्ट UAE की टीम शामिल है. टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, और हर ग्रुप से टॉप दो टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी. बांग्लादेश U19 इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी, जिसने पिछले फ़ाइनल में इंडिया U19 को हराया था.
8 टीमें और दो ग्रुप
टीमों को चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, पाकिस्तान, मलेशिया और UAE को ग्रुप A में रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान को ग्रुप B में रखा गया है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुंचेंगी, जहां ग्रुप में टेबल टॉपर का मुकाबला दूसरे ग्रुप की दूसरी क्वालिफ़ाई टीम से होगा. इस बड़े इवेंट का फ़ाइनल 21 दिसंबर को होना है. U19 एशिया कप 50 ओवर के फ़ॉर्मेट में खेला जाएगा.
ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025 की पूरी टीम
भारत: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (WK), हरवंश सिंह (WK), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज
पाकिस्तान: साद बेग (C), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवीद अहमद खान, शाहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब, उस्मान खान
अफगानिस्तान: महबूब तस्कीन (C), खालिद अहमदजई (WK), उस्मान सादात, फैसल खान शिनोजादा, उजैर खान नियाजी, अजीजुल्लाह मिआखिल, नजीफुल्ला अमीरी, खातिर खान स्टानिकजई, नसरतुल्ला नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज खान, सलाम खान अहमदजई, वहीदुल्ला जादरान, जैतुल्ला शाहीन, रोहुल्ला अरब और हफीजुल्ला जादरान
बांग्लादेश: अजीजुल हकीम तमीम (C), जवाद अबरार, समीउन बसीर रतुल, शेख पैवेज जिबोन, रिज़ान हुसैन, शादीन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन, इकबाल हुसैन इमोन, रिफत बेग, शहरियार अल अमीन, अहमद शहरियार, साद इस्लाम रजिन, एमडी शबुज।
UAE: यायिन राय (C), अहमद खोदादाद, अलीअसगर शम्स, अयान मिस्बाह, करण धीमान, मुहम्मद बाज़िल असिम, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, पृथ्वी मधु, रेयान खान, सालेह अमीन, शालोम डिसूज़ा, उदिश सूरी, युग शर्मा, ज़ैनुल्लाह रहमानी।
मलेशिया: डीज़ पात्रो (C), मुहम्मद आलिफ़, जाश्विन कृष्णमूर्ति, हमज़ाह पंगी, मुहम्मद अकरम, मोहम्मद हारिज़ अफ़नान, अज़ीब वाजदी, मुहम्मद नूरहानिफ़, चे अहमद अल आतिफ़ चे ज़मान, मुहम्मद असीराफ़ रिफ़ाई मोहम्मद अफ़िनिद, मोहम्मद हैरिल (WK), मुहम्मद फ़तुल मुइन, नागीस्वरन सथनाकुमारन, सयाकिर इज़्ज़ुद्दीन
नेपाल: अशोक धामी (C), आशीष लुहार (WK), वंश छेत्री, नीरज कुमार यादव (WK), दिलसाद अली, अपराजित पौडेल, सुशील बहादुर रावल, दयानंद मंडल, नितेश कुमार पटेल, चंदन राम, रोशन बिश्वकर्मा, दर्श सोनार, निश्चल क्षेत्री, सिब्रिन श्रेष्ठ शेड्यूल और कैसे देखें
श्रीलंका: विमथ दिनसारा (C), कविजा गमागे (V/C), दिमंथा महाविथाना, विरन चामुदिथा, दुलनीथ सिगेरा, चामिका हीनाटिगाला, अधम हिल्मी, चमारिंडु नेथसारा, किथमा विडानापथिराना, सेठमिका सेनेविरत्ने, सनुजा निंदुवारा, कुगाथास मथुलन, रसिथ निमसारा, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नवोदय
ACC U19 एशिया कप लाइव स्ट्रीमिंग
टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी.
14 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ भारत का महामुकाबला
अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर आमने-सामने होगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 14 दिसंबर को दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा.
अंडर 19 एशिया कप का पूरा शेड्यूल
- शुक्रवार, 12 दिसंबर मैच 1 इंडिया U19 बनाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स U19 A ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- शुक्रवार, 12 दिसंबर मैच 2 पाकिस्तान U19 बनाम मलेशिया U19 A द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- शनिवार, 13 दिसंबर मैच 3 अफ़गानिस्तान U19 बनाम बांग्लादेश U19 B ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- शनिवार, 13 दिसंबर मैच 4 श्रीलंका U19 बनाम नेपाल U19 B द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- रविवार, 14 दिसंबर मैच 5 इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 A ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- रविवार, 14 दिसंबर मैच 6 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स U19 बनाम मलेशिया U19 A द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- सोमवार, 15 दिसंबर मैच 7 अफ़गानिस्तान U19 बनाम श्रीलंका U19 B ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- सोमवार, 15 दिसंबर मैच 8 बांग्लादेश U19 बनाम नेपाल U19 B द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- मंगलवार, 16 दिसंबर मैच 9 पाकिस्तान U19 बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात U19 A ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- मंगलवार, 16 दिसंबर मैच 10 इंडिया U19 बनाम मलेशिया U19 A द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- बुधवार, 17 दिसंबर मैच 11 बांग्लादेश U19 बनाम श्रीलंका U19 B ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- बुधवार, 17 दिसंबर मैच 12 अफ़गानिस्तान U19 बनाम नेपाल U19 B द सेवेन्स स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- शुक्रवार, 19 दिसंबर सेमी फ़ाइनल 1 A1 बनाम B2 – ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
- शुक्रवार, 19 दिसंबर सेमी फ़ाइनल 2 B1 बनाम A2 – द सेवेंस स्टेडियम, दुबई 10:30 AM
- रविवार, 21 दिसंबर फाइनल TBD बनाम TBD – ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई 10:30 AM
