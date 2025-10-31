अभिषेक शर्मा का विस्फोट, जड़ा इतना तेज अर्धशतक कि बन गया रिकॉर्ड, AUS में बनाया गजब का रिकॉर्ड

Abhishek Sharma, India vs Australia: भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेलते हुए भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रुप से पहले बल्लेबाज गए हैं. 25 युवा सलामी बैटर से पहले यह विशेष उपलब्धि केवल मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज थी. जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. मगर आज (31 अक्टूबर 2025) MCG में 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए अभिषेक शर्मा ने उनके विशेष उपलब्धि की बराबरी कर ली है. भारतीय टीम की तरफ से वह अब सूर्यकुमार यादव के साथ ऑस्ट्रेलिया में टी20 फॉर्मेट के तहत सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले संयुक्त रुप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

37 गेंद में 68 रन बनाने में कामयाब रहे अभिषेक

बात करें दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन के बारे में तो पारी का आगाज करते हुए वह एक अलग ही लय में नजर आए. जहां भारतीय टीम के अन्य बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों के सामने प्रत्येक रनों के लिए जूझते हुए नजर आए. वहीं अभिषेक ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 183.78 की स्ट्राइक रेट से 68 रनों का अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 8 चौके और 2 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

फिल साल्ट, एविन लुईस और स्काई जैसे खास खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक

अभिषेक शर्मा टेस्ट दर्जा प्राप्त पूर्ण सदस्य टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों में फिल साल्ट, एविन लुईस और स्काई जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जो अक्सर 25 गेंदों या उससे कम गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हैं.

अभिषेक का कद हुआ बड़ा

अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक ने न केवल उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, बल्कि बड़े मंच पर दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया है, जो टीम में उनके दिन प्रतिदिन कद को बढ़ा रहा है.

