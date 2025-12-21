Snowfall in North India: सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, सर्द हवा और घने कोहरे की चपेट में है. तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है. सड़क और रेल यातायात कोहरे की वजह से धीमा हो गया है, वहीं सुबह और रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. पहाड़ों पर सर्दी का असर और भी ज्यादा दिख रहा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है. पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Fresh snowfall blankets Sonamarg as 'Chillai-Kalan' hits the region.— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2025
चिल्ला-ए-कलां की हुई शुरुआत
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के साथ चिल्ला-ए-कलां शुरू हो गया है. साथ ही सोनमर्ग में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है. तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का सिलसिला जारी है.
जम्मू-कश्मीर में गुरेज-बांदीपोरा सड़क पर बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है. हालांकि, खराब मौसम और फिसलन भरी सड़क के कारण प्रशासन ने 86 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बंद कर दिया है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी काम के अलावा यात्रा न करें.
#WATCH | Leh, Ladakh | Leh turns into a white wonderland as it witnesses a fresh spell of snow. pic.twitter.com/mvKyxwjQY2— ANI (@ANI) December 21, 2025
लेह में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका एक खूबसूरत सफेद नजारे में बदल गया है. चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिससे पहाड़, सड़कें और घर सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे यह हिल स्टेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है. चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है, पहाड़, पेड़ और घाटियां सब सफेद रंग में रंग गए हैं. पर्यटक इस नजारे का आनंद लेने के लिए पहलगाम पहुंच रहे हैं.
कारगिल में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है और लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है. सड़कों और घरों पर बर्फ की परत जमने लगी है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है.
