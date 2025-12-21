विज्ञापन
कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं कोहरे का प्रकोप... 10 राज्यों के लिए येलो अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जान लीजिए

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 24 दिसंबर से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. साथ ही, राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, कहीं कोहरे का प्रकोप... 10 राज्यों के लिए येलो अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जान लीजिए
  • मौसम विभाग ने हिमाचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है
  • उत्तर पश्चिम भारत में एक हफ्ते तक घने कोहरे का संकट बना रहेगा. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में येलो अलर्ट है
  • दिल्ली में तीन से चार दिन रात का न्यूनतम तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है
नई दिल्ली:

उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का संकट अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा. रविवार को भारत मौसम विभाग ने 4 राज्यों - हिमाचल प्रदेश , पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड के लिए घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया. इसके साथ ही, 10 से ज़्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर पश्चिम भारत में एक हफ्ते तक घने कोहरे का संकट बना रहेगा- मौसम विभाग

भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. अखिल श्रीवास्त ने रविवार को कहा, "उत्तर पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते तक घने कोहरे का संकट बना रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे का संकट 23 तारीख तक बना रहेगा. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अभी येलो अलर्ट है, लेकिन 25 से 28 दिसंबर के बीच इन जगहों पर बहुत घने कोहरे का संकट बने रहने का पूर्वानुमान है."

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर में रविवार को कई पहाड़ी इलाकों में भरी बर्फ़बारी और बारिश हुई. अखिलेश श्रीवास्तव के मुताबिक, भारत मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

राजधानी दिल्ली में रविवार को मध्यम कोहरे की स्थिति रिकॉर्ड की गई. सोमवार को भी दिल्ली में मध्यम कोहरे की स्थिति रहेगी, हालांकि कुछ स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बन सकती है.

दिल्ली में 23 और 24 दिसम्बर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. ज़ाहिर है, हवा की स्थिति जब दिल्ली में बेहतर होगी तो विजिबिलिटी भी बेहतर रहेगी, और प्रदूषण का स्तर भी कम होने का पूर्वानुमान है.
दिल्ली में 3-4 दिन रात को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोल्ड डे कंडीशंस (COLD DAY CONDITIONS) अगले 2 दिन बने रहेंगे. दिल्ली में 3-4 दिन रात को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. कल दिल्ली के अधिकतर इलाकों में दिन में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गिर गए थे.

भारत मौसम विभाग के मुताबिक, "अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के ऊंचे इलाकों और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा/बर्फबारी के साथ हिमपात की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर तक और बिहार, झारखंड और आंतरिक ओडिशा में 24 दिसंबर तक रात/सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. उत्तराखंड और झारखंड के कुछ इलाकों में 22 दिसंबर को और पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में 22 और 23 दिसंबर को शीत दिवस (Cold Wave Conditions) की संभावना है."
24 दिसंबर से तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 24 दिसंबर से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. साथ ही, राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

उत्तर भारत में रविवार को कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुराया तो कहीं कोहरे की घनी चादर ने रफ्तार थाम दी. उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में पारा लुढ़क गया, जबकि पंजाब व हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया और दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई.
कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फ गिरने का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तरपूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ-साथ बर्फ गिरने का अनुमान जताया है.

