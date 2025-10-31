हार से निराश हुईं एलिसा हीली, तेवर पर उठाए सवाल, जेमिमा रॉड्रिगेज पर दिया बड़ा बयान

Alyssa Healy Statement After Defeat Against India Women: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने भारतीय स्टार जेमिमा रॉड्रिगेज की बेमिसाल मानसिक दृढता की तारीफ की और कहा कि महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में उनकी टीम ऑस्ट्रेलियाई तेवरों के साथ नहीं खेल सकी. हीली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'हम चार या पांच ओवर बाकी रहते मैच में थे लेकिन क्रिकेट में मजेदार चीजें होती रहती है. अगर आप विरोधी टीम पर पर्याप्त दबाव नहीं बना सकते तो ऐसा होता है. जेमिमा ने शानदार पारी खेली.'

उन्होंने कहा आस्ट्रेलियाई टीम ने कई गलतियां की जो आम तौर पर टीम नहीं करती है. उन्होंने कहा, 'हमने कई बार जरूरत से ज्यादा खराब गेंदें फेंकी और शायद हमने जो मौके बनाए, उनका फायदा नहीं उठा पाए. हम आम तौर पर जितने आक्रामक होते हैं, उतने आक्रामक नहीं थे और यह ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसा प्रदर्शन नहीं था. यह जानते हुए कि हमने इस विश्व कप में कितना अच्छा खेला है, मुझे निराशा हो रही है.'

उन्होंने कहा, 'हमने उसे कुछ मौके दिये जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा. उसने शानदार पारी खेली. उसकी मानसिक दृढता बेमिसाल थी और उसे इसका पूरा श्रेय जाता है. ' हीली ने कहा कि उनकी टीम ने जो कैच टपकाये , उससे मैच की तस्वीर बदल गई. उन्होंने कहा, 'इससे मैच की दिशा ही बदल गई. शायद सेमीफाइनल का दबाव था या एकाग्रता की कमी या कुछ और. मैं नहीं जानती.'

हरमनप्रीत कौर और जेमिमा के बीच 167 रन की साझेदारी के बारे में उन्होंने कहा, 'दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और लंबे समय से भारत के लिए खेल रहे हैं. यह अच्छी विकेट थी और बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी. हमने अपनी ताकत पर नहीं खेला और उनको मैच में दबाव बनाने का मौका दे दिया.'

हीली ने इस बात का स्वागत किया कि अब रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल से एक नया वनडे चैंपियन निकलेगा लेकिन यह भी कहा कि कैलेंडर में और वनडे मैच होने चाहिए.

उन्होंने कहा, 'लोग कहते हैं कि यह सबसे करीबी मुकाबलों वाला वनडे विश्व कप था और मैं इसे मानती हूं. अब एक नया चैंपियन निकलेगा. यह देखना बहुत अच्छा लगा कि भारत में इसे कितना अच्छा समर्थन मिला है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें घरेलू मैदान पर घरेलू दर्शकों के सामने एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में खेलने का अवसर मिलना बहुत खास होगा.'

उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि कैलेंडर में और वनडे देखने को मिलेंगे. अधिक द्विपक्षीय श्रृंखलायें खेली जायेंगी.'

