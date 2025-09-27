IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी, जो फाइनल में साबित हो सकते हैं अपने टीम के लिए एक्स फैक्टर

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: बस एक और जीत, फिर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी टीम इंडिया के झोली में आ जाएगी. जी हां, लीग चरण में अपराजेय रहने वाली भारतीय टीम ने सुपर फोर चरण में भी तीनों मुकाबले जीतते हुए फाइनल में प्रवेश किया है. खिताबी जंग में उसकी भिड़ंत चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है. यहां जीत मिलते ही भारतीय टीम एशिया कप के खिताब को नौ बार अपने नाम करने वाली पहली टीम बन जाएगी. भारत ही नहीं पाकिस्तान के पास भी इस बार खिताब को अपने नाम करने का सुनहरा मौका है. ग्रीन टीम ने प्रतिष्ठित खिताब को दो बार अपने नाम किया है. कल (28 सितंबर) अगर वह जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो उनका तीसरी बार एशिया कप की ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने का सपना पूरा हो जाएगा. अहम मुकाबले से पहले बात करें फाइनल मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों की नजर किन पांच धुरंधरों पर रहेगी, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

अभिषेक शर्मा

जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे हैं. फाइनल मुकाबले में भी फैंस को उनसे एक आतिशी पारी की उम्मीद रहेगी. पावरप्ले के दौरान उन्होंने जिस अंदाज में टीम को शुरुआत दी है. वह काबिलेतारीफ है. खिताबी जंग में भी उनका बल्ला चलता है तो टीम इंडिया की जीत पक्की है! खबर लिखे जाने तक उन्होंने टूर्नामेंट में छह मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से छह पारियों में 309 रन निकले हैं. टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से इस दौरान तीन अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली है.

शुभमन गिल

अभिषेक शर्मा के साथी जोड़ीदार और देश के होनहार बल्लेबाज शुभमन गिल से भी फाइनल मुकाबले में एक विस्फोटक पारी की दरकार रहेगी. वह टूर्नामेंट के कई मुकाबलों में अच्छी शुरुआत करने में तो कामयाब हुए हैं. मगर उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं. उम्मीद है फाइनल में वह अच्छी शुरुआत भी करेंगे और एक बड़ी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.

कुलदीप यादव

टीम इंडिया के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने जारी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अहम मौकों पर विकेट चटकाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अगर फाइनल मुकाबले में भी उनकी गेंदबाजी का जलवा देखने को मिलता है तो टीम इंडिया की जीत पक्की है.

साहिबजादा फरहान

भारतीय टीम को जहां फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. वहीं विपक्षी टीम की आस साहिबजादा फरहान हैं. 29 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने अबतक पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. ऐसे में ग्रीन टीम के साथ-साथ उनके चाहने वाले भी एक और आतिशी पारी की आस लगाए बैठे हैं.

शाहीन अफरीदी

पाकिस्तानी होनहार गेंदबाज ने जारी टूर्नामेंट में ना केवल गेंद बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी अहम योगदान किया है. यही वजह है कि फैंस उनसे एक और हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

