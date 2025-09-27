IND vs PAK: पाकिस्तान का फिर बजेगा बैंड! टीम इंडिया की जो है मजबूती, वहीं पाक टीम की है कमजोरी

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले का मंच तैयार हो चुका है. 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीम खिताब पर कब्जा जमाने के लिए दुबई में आमने-सामने होगी. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका खिताब पर कब्जा होगा. फाइनल मुकाबले के लिए भी भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है. क्योंकि जारी टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है. वह आला दर्जे का है. UAE की विकट परिस्थियों में जहां अन्य टीमों के बल्लेबाजों को प्रत्येक रनों के लिए जूझते हुए पाया गया है. वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को हमेशा एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है.

भारत से उलट पाकिस्तान की बात करें तो जारी टूर्नामेंट में उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी बल्लेबाजी ही रही है. एक दो खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी के अन्य बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में रनों के लिए हमेशा तरसते हुए ही नजर आए हैं. यही मुख्य वजह है कि ग्रीन टीम को अपने से काफी कमजोर टीमों के खिलाफ भी जीत हासिल करने के लिए एंडी चोटी का दम लगाना पड़ा है.

गेंदबाजी में दोनों टीमों का पलड़ा भारी

जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी चाहे जैसी रही हो. मगर उनके गेंदबाजों ने तगड़ी गेंदबाजी की है. जारी टूर्नामेंट के कुछ मुकाबलों को छोड़ दें तो अन्य सभी मुकाबलों में उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन किया है.

वहीं बात करें भारतीय टीम के बारे में तो भारतीय गेंदबाज भी जारी टूर्नामेंट में काफी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हर किसी का दिल जीत लिए है.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव(कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

