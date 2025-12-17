Gold Silver Price: चांदी और चमकी, दो लाख के पार पहुंची कीमत, सोने का भी हाल जानिए

Gold Silver Price: सोना-चांदी की कीमत में लगातार सातवें आसमान की ओर बढ़ती जा रही है. बुधवार को घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग से चांदी की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची. राजधानी दिल्ली में बुधवार को चांदी की कीमत में 7,300 रुपये का उछाल आया और यह पहली बार दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी का भाव बुधवार को 2,05,800 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. मंगलवार को इसका बंद भाव 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम था.

सोने की कीमत में 600 रुपए की बढ़ोतरी

स्थानीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये चढ़कर 1,36,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गईं जबकि मंगलवार को यह 1,35,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की कीमत 18.59 अमेरिकी डॉलर यानी 0.43 प्रतिशत बढ़कर 4,321.06 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गई.

हाजिर चांदी ने विदेशी बाजार में पार किया 66 डॉलर का आंकड़ा

इसके अलावा, हाजिर चांदी ने विदेशी बाजार में पहली बार 66 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार कर लिया. चांदी की कीमत में 2.77 अमेरिकी डॉलर यानी 4.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 66.52 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

वायदा कारोबार में चांदी की कीमत में 8356 रुपए की बढ़ोतरी

वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बुधवार को 8,356 रुपये चढ़कर 2,06,111 रुपये प्रति किलोग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई. आपूर्ति में कमी के संकेतों और अगले साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में तेजी आई है.

इस साल 135 प्रतिशत बढ़ चुकी चांदी की कीमत

इस साल अब तक चांदी की कीमतों में 1,18,533 रुपये यानी 135.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो एक जनवरी 2025 को 87,578 रुपये प्रति किलोग्राम थी. चांदी की कीमत पहली बार 66 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई. यह डॉलर 5.25 प्रतिशत चढ़कर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 66.65 डॉलर प्रति औंस रही.

40 साल में पहली बार कच्चे तेल की कीमत से आगे बढ़ी चांदी

चॉइस ब्रोकिंग के जिंस एवं मुद्रा विश्लेषक आमिर एम ने कहा, ‘‘65 अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करना चांदी के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है. 40 वर्ष में पहली बार चांदी की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों से आगे निकल गई हैं, जिससे बाजार एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भविष्य ठोस, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ वस्तुओं का है.''

उन्होंने कहा, ‘‘चांदी की आपूर्ति में लगातार पांचवें वर्ष कमी बनी हुई है. इसके अलावा, भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट ने डॉलर मूल्य वाली वस्तुओं की कीमतों में तेजी ला दी है.''



यह भी पढ़ें - सोना फिर हुआ महंगा,चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, ₹1,93,000 के पार पहुंचा भाव,रिटर्न के मामले में गोल्ड को पछाड़ा